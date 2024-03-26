Adem Metan'ın kadrajından: Murat Kurum'a vatandaşlardan yoğun ilgi Yerel seçim kapsamında sahada çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçime ilerlerken Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Mitingler, iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum'un bir günü bu defa Adem Metan takip ediyor.

Murat Kurum'la seçim otobüsünde Gaziosmanpaşa'ya gelen Metan, vatandaşların yoğun ilgisini kayıt altına aldı.

Sarılmadan Murat Kurum'u bırakmadı

Murat Kurum'u otobüste gören ve yanına çağıran yaşlı bir vatandaş, sıkı sıkı sarılmadan bırakmadı.

Murat kurum ile fotoğraf çektiren vatandaş, "Büyük başkan bizim başkan. Allah'ın izniyle kazanıyoruz. Başkanım seçimi kazandıktan sonra çağır beni yanına seninle işim var. Bak fakir babası, Murat Kurum. Allah ömür versin." dedi.

"Murat Kurum'a yoğun ilgi"

Adem Metan o anları ise "15.06 | Gaziosmanpaşa Vatandaşın Murat Kurum’a yoğun bir ilgisi var." notuyla paylaştı.