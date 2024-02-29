Adem Metan'ın konuğu Levent Gültekin: İmamoğlu 3,5 yılını cumhurbaşkanlığına harcadı Adem Metan'a yerel seçimler kapsamında İstanbul'daki yarışı değerlendiren Levent Gültekin, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmal etmesine dikkat çekerken, kutuplaşma olmaması durumunda Murat Kurum'un açık ara farkla seçimi kazanabileceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Adem Metan, YouTube kanalında gündem belirlemeye devam ediyor.

Yerel seçimin yaklaştığı bu günlerde Levent Gültekin'i konuk eden Metan ve konuğu, Peki Ya Sonra programında İstanbul'daki yarışı enine boyuna masaya yatırdı.

Metan, hem iktidara hem muhalefete eleştirilerini sakınmadan yönelten Gültekin'e "Murat Kurum mu daha şanslı Ekrem İmamoğlu mu şanslı?" sorusunu yöneltti.

Gültekin, Türkiye'de kutuplaşma olduğunu belirtirken aksi durumda Kurum'un açık ara farkla seçimi kazanabileceğini söyledi.

İmamoğlu’nun 3,5 yıl akılını fikrini daha çok Cumhurbaşkanlığına harcadı"

Gültekin şöyle konuştu:

"Eğer Türkiye’de bir kutuplaşma olmamış olsaydı Murat Kurum açık ara farkla kazanırdı. Bunun birkaç tane nedeni var.

Bir tanesi muhalefetin dağınıklığı. İkincisi Ekrem İmamoğlu’nun CHP içerisinde yapmış olduğu operasyonlar sonucu kendi tabanında da bir tepki ile karşılaşmış olması.

CHP teşkilatlarını küstürmüş olması. Muhalif seçmenin farklı partiler dolayısıyla az da olsa uzaklaşmış olması. Ama en önemlisi İmamoğlu’nun 3,5 yıl akılını fikrini daha çok Cumhurbaşkanlığına harcamış olması, son 1,5 yıldır bir belediye başkanlığı çabası…"

Adem Metan'ın Levent Gültekin ile röportajının tamamını izlemek için bu linke tıklayabilirsiniz.

"Cesaret, liderlik burada devreye giriyor. Karar vermesi gerekiyordu"

Metan, İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmal ettiği eleştirilerine katılıp katılmadığını da sordu.

Gültekin şu cevabı verdi:

Tabii… Ve talihsiz buluyorum. İmamoğlu açısından talihsiz buluyorum.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı olabilir. Muhalif kesimin siyasi aktörü de olabilir. Bu çok itiraz edilebilir bir şey değil. Ama bir karar vermesi gerekiyordu.

Cesaret, liderlik burada devreye giriyor. ‘Ben ya muhaliflerin aktörü olacağım ya da belediye başkanı olacağım’ demeliydi.

Bizde birazcık başarı gösteren siyasetçiyi onun taraftarları tımarhanelik ediyorlar. Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı günden itibaren etrafı ‘Sen çok büyük adamsın belediye başkanlığı sana yakışır mı yahu! Sen cumhurbaşkanı olacak adamsın’ diye diye…

Aynen Meral Hanım’ ın ‘Baktığımda yüzünde Rabbiyessir görüyorum, Fatih’e benzetiyorum’ dedi dedi dedi… Ekrem Bey’in aklına cumhurbaşkanlığını yerleştirdi. O da doğal olarak oraya hevesle bir şey yaptı. İstanbul’u ihmal etti."

"Kutuplaşma olmasaydı ben şu an Murat Kurum’u seçimin galibi ilan ederdim"

Gültekin sözlerine şöyle devam etti:

Toplumun bir kısmının zihninde İmamoğlu ile ilgili şöyle bir algı var: ‘Acaba İstanbul’u bir basamak olarak mı kullanıyor?’



Bu onun dezavantajı. Parti ile olan kavgası dezavantajı. İç işlere çok karışmış olması... O yüzden kutuplaşma olmasaydı ben şu an Murat Kurum’u seçimin galibi ilan ederdim.

"Murat Kurum AK Parti'nin çıkarabileceği en iyi aday"

AK Parti ve Murat Kurum'un İstanbul seçimlerindeki şansını değerlendiren Gültekin, "Murat Kurum’a baktığımda ben Kurum’u AK Parti’nin bulup çıkartabileceği en iyi aday olduğunu düşünüyorum İstanbul için. Bir kere İstanbul’un en temel endişelerinden biri deprem.

Şehircilik bakanlığı yapmış ve oraya vurgu yapıyor. Daha halim-selim daha mülayim bir tavrı var. Üslubu falan… O yüzden AK Parti İstanbul’da en iyi adayı çıkardı bence. Kazanma ihtimalini de yüksek görüyorum.

Bunlar olmamış olsaydı 60 ile kazanırdı, bütün bunlar olduğu için şu anda 50-50 diyorum. Yanılabilirim." dedi.