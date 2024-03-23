Adem Metan'ın konuğu Mehmet Özhaseki: Erbakan Hoca'mızı terletenler oğlu tarafından taltif ediliyor Adem Metan'ın yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak saf değiştiren Yeniden Refah Partisi'ni sorduğu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1-2 puan oy almak için çıkarcı hareket edilmemesi gerektiğini söyledi.

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Sosyal medyada, televizyon ekranlarında ve sahada tek gündem var; yerel seçimler...

Bu kapsamda adayların ve ittifakların açıklamaları da dikkat çekiyor.

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın içinde olan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim sürecinde ise saf değiştirdi.

AK Parti ile yaptığı görüşmelerde 100'den fazla ilçe ve bazı büyükşehirleri isteyen Fatih Erbakan, anlaşma sağlanamayınca Cumhur İttifakı adaylarına kaybettirmek için kolları sıvadı.

Erbakan, CHP ile DEM Parti'nin seçimlerde en büyük ümidi haline geldi..

Yaptığı röportajlarla adından söz ettiren Gazeteci Adem Metan, YouTube kanalında Peki Ya Sonra'nın yeni bölümünde bu konu gündeme geldi.

Metan'ın son konuğu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu.

"Rahmetli Erbakan Hoca'nın rüyasını tek tek gerçekleştiren bir Tayyip Erdoğan var"

Adem Metan'ın "Gelinen noktada Sayın Fatih Erbakan'ın izlediği farklı bir rota var. Bu durum sizi üzüyor mu?" sorusunu yanıtlayan Bakan Özhaseki şu yanıtı verdi:

Evet üzüyor. Gerçekten üzüyor. Rahmet Erbakan Hoca'mızın önem verdiği, bayraklaştırdığı, sloganlaştırdığı ne varsa hepsini Tayyip Erdoğan yaptı mı? Yaptı.



O dönemde eğer Rahmet Erbakan Hoca'ma nasip olsaydı bu başarılara imza atmak heralde hepimiz sırtımızda omzumuzda taşırdık.



Rüyasıydı Erbakan Hoca'mın. Ve onların hepsini tek tek gerçekleştiren bir Tayyip Erdoğan var.



O dönemde 28 Şubat sürecinde belediye başkanlığı yaparak bire bir sıkıntıları zorlukları çeken birisi olarak söylüyorum.

"Erbakan Hoca'mızı boncuk boncuk terletenler oğlu tarafından taltif ediliyor"