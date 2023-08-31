Adem Metan'ın konuğu Tevfik Göksu: Ben siyaseti kariyer planlaması olarak görmedim Adı İBB Başkanlığı için sık sık kamuoyunda geçen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adem Metan ile yaptığı söyleşide kendisini heyecanlandıran şeyin aday olmak değil adanmış olmak olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Adem Metan, YouTube'da birbirinden değerli konukları ile yaptığı 'Peki Ya Sonda' programına devam ediyor.

Genel seçimler döneminde yaptığı röportajlarla fark yaratan Metan, yerel seçimler yaklaşırken de kaliteli röportajlarla izleyicinin karşısına çıkacağının sinyallerini vermeye başladı.

Metan, adı uzun süredir İBB adaylığı için geçen Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'yu konuk etti.

"Aday olmak değil adanmış olmak"

Göksu, konuya ilişkin soruları cevapladı.

Siyaseti kariyer planlaması olarak görmediğini belirten Göksu, "Bizi heyecanlandıran dünyayı değiştiren adamın yol arkadaşı olmaktır." dedi.

Tevfik Göksu şöyle konuştu:

"Ben bugüne kadar siyaseti kariyer planlaması olarak görmedim. Siyaset yüksek ideallerimizin olması için içinde çalıştığımız bir sistem. Bu açıdan bizi heyecanlandıran şey aday olmak değil adanmış olmaktır.

Bizi heyecanlandıran şey az önce bir şey söyledim dünyayı değiştiren adam. Bizi heyecanlandıran dünyayı değiştiren adamın yol arkadaşı olmaktır. Dünyayı değiştiren adamın yol arkadaşı olmak onunla birlikte yürümek ve bu toplumun geleceğini inşa etmek.

Çünkü bu topraklar şöyle baktığınızda toprak olarak gördüğünüzde topraklar ruhu derinlikleri olan canlı organizmalar dünya mazlumlarını hamilik eden dünyada adaleti ve vicdanı öğreten toprakların biz mirasçılarıyız.

"Bizi heyecanlandıran şey o dünyayı değiştiren adamla birlikte yol yürümek"

Bu açıdan bizim siyasi mücadelemiz günübirlik hedefler için olamaz. Bizim siyasal mücadelemiz tarihin derinliklerinden gelip hani Cumhurbaşkanımız çok kullanıyor ya 'Kökü mazide ucu atiyim olan' bir davanın mensuplarıyız.

Geçmişten gücümüzü alacağız geleceği inşa edeceğiz. Bizi heyecanlandıran şey o dünyayı değiştiren adamla birlikte yol yürümek ve onun ideallerini kendi ideallerimizi bu topraklarda kalıcı eser haline getirmek ve bu toprakları artık tartışılmaz şekilde inşa etmektir."