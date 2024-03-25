Adem Metan'ın konuğu Tevfik Göksu: Ben siyaseti yüksek idealler için yaparım İBB Başkanlığı için kendisinin tercih edilmemesini nasıl karşıladığı sorulan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, siyaseti adaylık için değil adanmışlık için yaptığını söyledi.

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ensonhaber.com

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Adem Metan, YouTube kanalında birbirinden önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor.

Metan'ın Peki Sonra programının son konuğu Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu.

Yerel seçime 1 hafta kala konuk olan Göksu'ya, aday belirleme süreci hatırlatıldı.

"Bir kırgınlık var mı?"

Metan, ismi o süreçte İBB Başkanlığı için en çok geçenlerden biri olan Göksu'ya "Süreç sizi İBB Başkanlığı için en çok konuşulanlardan biri haline getirdi. Fakat Murat Kurum'a bu görev tebliğ edildi. Bu ilk tebliğin olduğu anı nasıl duydunuz? Neredeydiniz nasıl hissettiniz o an? Bir kırgınlık var mı?" sorusunu yöneltti.

"Kararı veren Tayyip Erdoğan. Başım gözüm üstüne"

Siyaseti yüksek idealler için yaptığını söyleyen Göksu, kararı verenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı.

"Başım gözüm üstüne." diyen Göksu şu ifadeleri kullandı: