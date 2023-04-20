Adem Metan'ın Peki Sonra'daki konuğu Ömer Çelik Adem Metan'ın 14 Mayıs seçimlerine ilişkin görüşünü sorduğu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sahada büyük bir ilgi olduğunu belirterek "Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik" dedi.

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Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birinin eşiğinde.

Milyonlarca seçmen, sandık başına gitmek için geri sayımda.

Bu süreçte siyasi partilerden gelen açıklamalar oldukça önemli.

YouTube'da özel röportajlar yapan gazeteci Adem Metan, Peki Sonra isimli programında bu hafta AK Parti'nin en önemli isimlerinden biri olan Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i konuk etti.

"Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik.."

Merak edilen birçok soruyu yanıtlayan Ömer Çelik, Adem Metan'ın "Sahayı nasıl görüyorsunuz" sorusu üzerine gündem olacak çok önemli ifadeler kullandı:

"Biz vatandaşımızın ilgiye müteşekkiriz. Bizim arkadaşlarımız sürekli saha denilen alandalar. Birçok seçim yaşadık, birçok süreç gördük. Her seçimin bir karakteristiği var. Bunun şöyle bir karakteristiği olduğunu düşünüyorum; bütün bu süreçlere emek verenler, bu kazanımları üretenler.. Bundan sonrasını yürümeyeceksek, buraya kadar niye geldik..



Buraya kadar getirdiklerimiz, oluşturduklarımız.. Türkiye'nin 100 yıllık altyapısı bitmiştir. Türkiye'nin çeşitli aşamalardan geçerek rejimi olgunlaşmıştır. Dolayısıyla bütün bunlar, bundan sonrası için.. O yüzden, bunun akamete uğramaması lazım.."

Erdoğan'ın siyasetteki tecrübesi: 20 yılda 200 yıllık tarih yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetteki tecrübesiyle ilgili de konuşan AK Partili Çelik, şunları söyledi:

Dünyadaki liderler arasında en tecrübelisi Cumhurbaşkanımız. Sadece yıl olarak değil. 20 yılda 200 yıllık tarih yaşadı. Hangi lider; parti kapatmadan darbe girişimine, pandemiden dünya savaşında arabulucu olmayı görmüş. O yüzden birisi karşısına oturduğunda; Cumhurbaşkanımız 'Sen o süreçleri bilmiyorsun, sen yokken biz onu seleflerinle konuştuk' diyebiliyor. Karşısındakinin de buna karşı üreteceği bir argüman yok.

14 Mayıs seçimlerinde sonuç ne olur

Adem Metan'ın 14 Mayıs seçimlerine ilişkin tahminlerini sorması üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sahadan elde ettiği izlenimleri şu ifadelerle aktardı:

Siyasi nezaketimiz gereği milletimizin adına konuşamam. Ama sahada Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir destek görüyorum.



Cumhurbaşkanımız, ömrünü milletine adamış. Her türlü bedeli ödemiş. Bu mücadele verildi, Türkiye’ye bunlar kazandı. Bu mesele, bedeli ödenmiş tek tek hesap verilmiş bir hikayedir.



Türkiye’nin tüm hayallerin vizyona, vizyonların gerçeğe dönüştüğü bir süreç. Gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na çok büyük bir destek verildiğini görüyorum.

Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu dönemde Adana'ya yaptığı ziyarette açılan bir pankartı da hiç unutmadığını söyledi.

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız yasaklıyken Adana’ya geldiğinde nasıl bir pankart açılmıştı biliyor musun? 'Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz.' dedi.

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