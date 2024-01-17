Aden Körfezi Tezkeresi TBMM'den geçti TBMM'de kabul edilen tezkereyle Deniz Kuvvetleri unsurlarının görev süresi 1 yıl uzatıldı.

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Aden Körfezi Tezkeresi, TBMM'de kabul edildi..

Bu kararla, Deniz Kuvvetleri unsurlarının görev süresi 1 yıl uzatıldı.

TSK, 2011'den beri Aden Körfezi'nde

Türkiye, 10 Şubat 2011'den beri Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Aden Körfezi'nde görev yapan uluslararası donanma gücüne katkıda bulunmaktadır. Bu görev kapsamında, TSK deniz unsurları, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı devriye ve gözetleme faaliyetleri yürütmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereyle, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 10 Şubat 2024'ten itibaren bir yıl daha uzatılması istendi. Tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türk ordusu deniz korsanlarına karşı güvenliğe katkı sağlayacak

Tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde yaşanan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğinin altı çizildi. Bu eylemlere karşı uluslararası toplumun etkin bir şekilde mücadele etmesi gerektiği belirtildi.

Tezkerede ayrıca, TSK'nın deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasının bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.