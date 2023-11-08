Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kentsel dönüşümde süreç hızlanacak TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, kentsel dönüşüme ilişkin yasayla birlikte kentsel dönüşüm sürecinin çok daha hızlanacağını belirtti.

AA

Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor...

Afet riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik hazırlanan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karaismailoğlu alınan tedbirlere değindi

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin, 6 Şubat'ta büyük can kaybı ve maddi kayıplar yaşadığını hatırlatan Karaismailoğlu, bu afetlerin meydana getirdiği zararların tekrar yaşanmaması için alınması gereken tedbirlere işaret etti.

Kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, olası bir Marmara depremi düşünüldüğünde, özellikle İstanbul'daki yapıların dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Belirli bir yaşın üzerindeki ve riskli binaların hızlıca dönüştürülmesi gerekiyor"

Adil Karaismailoğlu, depremin önlenemeyeceğini ama depreme dirençli yapılar yapılabileceğini belirterek şöyle konuştu:

Olası bir depremden en az hasarla çıkmamız için bu dönüşümlerin mutlaka yapılması gerekiyor. Bunun başında kentsel dönüşüm geliyor. Belirli bir yaşın üzerindeki ve riskli binaların hızlıca dönüştürülmesi gerekiyor. Aslında bakanlıklarımız, belediyelerimiz süreci hızlandırmak için çaba gösteriyorlar. Ama arazide karşılaşılan sorunların üstesinden daha hızlı gelebilmek için kentsel dönüşüm yasası hazırlandı.

"Kentsel dönüşümlere yüzde 50 artı 1 çoğunluk geldiğinde başlanabilecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının altında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı eliyle tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm çok daha hızlanacak. Kentsel dönüşüm sırasında yaşadığımız sorunlarla ilgili de önemli çözümler getiriyoruz. Daha önce üçte iki çoğunlukla yapılabilen kentsel dönüşümlere, şimdi yüzde 50 artı 1 çoğunluk geldiğinde başlanabilecek. Riskli yapı tespitinden sonra binaların boşaltılmasıyla ilgili yaşadığımız çokça sorun vardı, inşallah bu kanunla ortadan kalkacaklar. Maliklere, varislere ulaşmakta zorluklar yaşanıyordu, tebligatla ilgili önemli düzenlemeler var, çok hızlandırılacak. Kentsel dönüşüme uğrayacak binaların sahiplerine, 'Yarısı Bizden' kampanyası gibi maddi destek ve uzun dönem krediler gibi mali avantajlar sağlanacak.

"Çok acil dönüştürülmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm var"

Adil Karaismailoğlu, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda da kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması konusunda tavsiyelerin yer aldığını, bu konudaki diğer çalışmalar da incelenerek yasanın hazırlandığını anlattı.

Kentsel dönüşümde özellikle İstanbul'un öne çıktığını söyleyen Karaismailoğlu, "İstanbul'da yaklaşık 7,5 milyon bağımsız bölümden bahsediyoruz. Bunun 2 milyonunun acil dönüştürülmesi gerekiyor. Çok acil dönüştürülmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm var. Bunlar, yasayla birlikte inşallah çok daha hızlı dönüşecek." dedi.

İstanbul'daki AK Partili belediyelerin, kentsel dönüşüm için çok büyük çaba gösterdiğine işaret eden Karaismailoğlu şöyle devam etti:

Vatandaşımızın da çok hassasiyet göstermesi, bu işlerin hızlandırılması yönünde etkisi olması gerekiyor. Ama maalesef başlanmış kentsel dönüşümlerde bile çok problemler yaşadık. Bütün bölgelerde çok sıkıntılar yaşandı, vatandaşlarımızın farklı talepleri nedeniyle mahkeme süreçlerinde tıkanan yerler vardı. Bir taraftan da CHP'li belediyelerin gündemi hiçbir zaman kentsel dönüşüm olmadı.

"Kentsel dönüşüm bir güvenlik meselesidir"

Olası bir depremin yaratacağı etkilerin gözden geçirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Kentsel dönüşüm bir güvenlik meselesidir." sözlerini sarf etti.

Karaismailoğlu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan çok sayıda binada yaklaşık 50 bin vatandaşın yaşamını yitirdiğini dile getirerek, deprem bölgesinde yıkılmayan binaların kanunlara uygun inşa edildiğine dikkati çekti. Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:

Özellikle kamu ve TOKİ'nin yaptığı binalar sapasağlam ayakta duruyor. Demek ki yapılabiliyormuş. Biz de o dirençli binaların yapılabilmesi ve vatandaşlarımızın daha güvenli ortamlarda hayatını devam ettirebilmesi için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. İnşallah bundan sonra yerel yönetimler de destek verecek. Bakanlığımız zaten bu işi üstlendi. İnşallah bundan sonra çok hızlı bir dönüşüm yaşanacak.

Kanunla kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Bir mahkeme süreci 750 güne varabiliyordu, bu kanunla birlikte bu mahkeme süreci 160 günde bitebilecek. Kentsel dönüşümle bir binayı yenilemek, depremden önce bir birim maliyetliyse depremden sonra 10 birim maliyetle oluyor. Tam 10 katına yapabiliyorsunuz. Buradan alacağımız çok dersler var." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)