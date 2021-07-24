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    Adil Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'de selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.
    • AA
    • 24.07.2021 - 14:21
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    Adil Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi

    Sabah saatlerinde Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Arhavi ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çöken yolu inceledi.

    ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

    Daha sonra Ortacalar köyünün bulunduğu bölgede inceleme yapan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalarla ilgili talimat verdi.

    18. YÜZYILDA YAPTIRILMIŞ KÖPRÜ DE HASAR GÖRDÜ

    Bakan Karaismailoğlu, Ortacalar yakınlarındaki 18. yüzyılda yaptırılmış Çiftekemer Köprüleri'nde sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları da kontrol etti.

    Selin etkili olduğu alanlardaki vatandaşlarla da görüşen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karaismailoğlu, ardından Murgul ilçesini ziyaret etti.

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #1

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #2

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #3

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #4

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #5

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #6

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #7

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #8

    Adil Karaismailoğlu, Artvin de selin etkili olduğu alanları inceledi #9

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