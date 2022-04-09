Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin Atatürk Havalimanı'nı yeniden açacağı iddiasıyla ilgili, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti." şeklinde yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda görev yapan muhabirlerle iftarda bir araya geldi.

İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nın da katıldığı iftar yemeği sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'yla ilgili konuştu.

"Atatürk Havalimanı konusu kapandı"

Bir gazeteci Karaismailoğlu'na, ‘Muhalefetten bazı kesimler iktidara gelirsek Atatürk Havalimanı’nı yeniden açacağız söylemini gerçekçi buluyor musunuz?’ diye sordu.

Atatürk Havalimanı'yla ilgili konunun kapandığını belirten Karaismailoğlu, "Oranın şimdi bu kuzey-güney pisti 'Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor zaten." dedi.

Adil Karaismailoğlu: Atatürk Havalimanı konusu kapandı

"Uçakları İETT otobüsü gibi zannediyorlar heralde"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben de ironiyle cevap vereyim. Onlar da uçakları İETT otobüsü gibi zannediyorlar herhalde, arkadan itince gidiyor zannediyorlar. Atatürk Havalimanı’ndaki sıkıntıları biliyorduk zaten. O yüzden burası dünyanın transit merkezi olarak planlanmıştı. O zamanlar ‘buraya uçak mı iner’ diye söyleyenler bugün günlük bin 100 tane uçak iniyor burada. 1300-1500’lere kadar çıkacak. İlave etapları yaptığımızda çok çok daha üzerine çıkacak. Bütün dünya burada birleşip buluşacak.





"Millet Bahçesi olarak işe başlanıyor zaten"

Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Oranın şimdi bu kuzey-güney pisti 'Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor zaten. Çevre Bakanlığı oranın ihalesini yaptı, başlıyorlar. 2 milyon kilometrekarelik bir alan olacak. Dış hat ve iç hat terminalleri de farklı bir fonksiyon için çalışma yapılıyor. Altyapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız."