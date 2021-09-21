Çanakkale 1915 Köprüsü'nün hizmete açılması için çalışmalar hızla sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş köprğde incelemelerde bulundu.

Protokol üyeleri ve basın mensupları daha sonra Avrupa Yakası'na geçmek için "kedi yolu"ndan yürüyüşe geçti.

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün zirvesinde konuştu VİDEO



ZİRVEDE KONUŞTU

Karaismailoğlu, Anadolu kulesinin 318 metre yüksekliğinde yaptığı açıklamada, Asya Yakası'ndan yürümeye başladıklarını, köprünün dörtte birini yürüdüklerini söyledi.

"ÜLKEMİZ İÇİN GURUR VERİCİ"

Anadolu Yakası'ndaki çelik kule ayaklarının tepesinde bulunduklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"318 metre yüksekliğindeyiz, üçüncü ayın 18'ini temsil ediyor bir taraftan. Bu projede simge rakamlar kullanıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 18 Mart'ını simgeleyen köprü ayak yüksekliği, iki çelik ayak 2023 metre olarak Cumhuriyet'imizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor. Çanakkale'de böyle bir projenin yapılması ülkemiz için çok gurur verici projelerden bir tanesi. Bu bir zafer anıtı aslında, bir abide gibi Çanakkale Zaferi'mizi ve Çanakkale şehitlerimizi onları gururla yad etmek için önemli eserlerden bir tanesi. Bittiğinde saatler süren yolculuklar 6 dakikaya düşecek. Buradan feribotla, gemiyle yapılan sırf denizdeki geçiş hiçbir şey olmadan yarım saati aşan yolculuklar sadece 6 dakikaya düşecek."

Proje kapsamında 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale otoyolunun da bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, projenin dünyanın gıptayla baktığı eserlerden biri konumunda olduğunu kaydetti.

18 MART 2022'DE HİZMETE GİRECEK

Bakan Karaismailoğlu, köprünün mühendislik açısından da önemli bir proje olduğunu belirterek, "Burada 5 bin 100 kişi çalışıyor, çok özverili bir çalışma yürüttüler. Özellikle son iki yıldır dünyayı sarsan Kovid-19 salgın sürecinde bile tedbirlerini alarak, bütün tedbirlerini alarak projeyi bu aşamaya getirdiler. Son günlerini sayıyoruz, 15 Kasım itibariyle çelik tabliyelerin kaynakları da bitmiş olacak. 18 Mart 2022 itibariyle de projemizi halkımızın, vatandaşımızın hizmetine açmak için sabırsızlıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Projede 162 bin kilometre çelik kablo kullanıldığını dile getiren Karaismailoğlu, bunun da dünyanın çevresini dört kez dolaşabildiğini, eserin dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra "kedi yolundan" Avrupa Yakası'na doğru yürüyüşünü sürdürdü.