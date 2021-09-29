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    Adil Karaismailoğlu: Demir yollarımızda taşınan yük miktarında artış görüldü

    Pandemi dönemindeki ulaşım verilerini değerlendiren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır" dedi.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 12:16
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    Adil Karaismailoğlu: Demir yollarımızda taşınan yük miktarında artış görüldü

    Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu taşımaşıcılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Bakan Adil Karaismailoğlu, pandemi döneminde diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışının önemli oranda daraldığını belirtti.

    YÜZDE 18 ORANINDA ARTIŞ

    Pandemini sürecinin demir yolu taşımacılığının lehine işlediğini söyleyen Karaismailoğlu, "Demir yollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır." ifadelerini kullandı.

    Adil Karaismailoğlu: Demir yollarımızda taşınan yük miktarında artış görüldü #1

    "HIZLI TREN ÇALIŞMALARI 2022'DE TAMAMLANACAK"

    Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattına ilişkin de açıklama yapan Karaismailoğlu, "Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

    Adil Karaismailoğlu: Demir yollarımızda taşınan yük miktarında artış görüldü #2

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