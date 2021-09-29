Adil Karaismailoğlu: Demir yollarımızda taşınan yük miktarında artış görüldü

Pandemi dönemindeki ulaşım verilerini değerlendiren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu taşımaşıcılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, pandemi döneminde diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışının önemli oranda daraldığını belirtti.

YÜZDE 18 ORANINDA ARTIŞ

Pandemini sürecinin demir yolu taşımacılığının lehine işlediğini söyleyen Karaismailoğlu, "Demir yollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır." ifadelerini kullandı.

"HIZLI TREN ÇALIŞMALARI 2022'DE TAMAMLANACAK"

Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattına ilişkin de açıklama yapan Karaismailoğlu, "Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.