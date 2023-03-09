Adil Karaismailoğlu deprem bölgesinde GSM sorununu duyurdu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 ay geçti.

Felaketin ardından yaşanan depremleri felakete çevirenlere karşı sessiz kalınmıyor.

Yapılan binalarda eksik malzeme kullanan müteahhitler kısa sürede yakalandı.

Öte yandan yaşanan felaketin ardından deprem anında iptal olan GSMlerle vatandaşların ulaşımı zorlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

Karaismailoğlu depremlerin ardından GSM şirketlerine soruşturma açıldığını duyurdu:

Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak.



Deprem bölgesindeki baz istasyonları ilk 4 gün dışında deprem bölgesinde 350 mobil araçla haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün arttı.