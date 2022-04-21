Adil Karaismailoğlu: Emniyetli yol altyapısı ile kaza oranlarını azaltacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053 vizyonu çerçevesinde, karayollarının yıllık yük taşımacılığı ağırlığını, yüzde 71’den yüzde 57’e düşüreceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri toplantısına katıldı.

Bakan Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin sahip olduğu stratejik önemden alacağı payı artırması, geçtiğimiz yıl kırdığımız 225 milyar dolarlık ihracat hedefini daha da yukarı taşımak için tarihi adımlar atıyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız doğrultusunda hükümetlerimiz döneminde, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için harcadığımız 1 trilyon 337 milyar liranın, 812 milyar lirası karayolları yatırımlarına aittir. Karayolları yatırım dağılımında yüzde 61’lik oran ile büyük bir payını almıştır" dedi.

"Araç sayısı 25 milyın 385 bine çıktı"

2002 yılında 8 milyon 655 bin olan araç sayısının 25 milyon 385 bine ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2002’de 8 milyon 655 bin olan motorlu taşıt sayısı, bugün üç katına çıkarak 25 milyon 385 bine ulaştı. Eğer, tünel uzunluğunu 12 kat, bölünmüş yol uzunluğumuzu 5 kat, köprü ve viyadük uzunluğunu 2,5 katına artırmamış, otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye çıkarmamış olsaydık bugün, karayollarımızdaki araç ve trafik yoğunluğundan çok ciddi krizler yaşayacaktık."

Seyahat süresinde yıllık 7.3 milyar saat tasarruf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7.3 milyar saat tasarrufu elde ettik. Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zamandan 76 milyar 458 milyon lira, akaryakıttan 6 milyar lira, bakım kaleminden 3 milyar lira, çevre açısından 123 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 85 milyar 581 milyon lira tasarruf sağladık. Bunlara ek olarak, emisyon salınımını 5 milyon ton azalttık" diye konuştu.

"Yük taşımacı ağırlığını yüzde 71'den yüzde 57'ye düşüreceğiz"

DHA'nın aktardığına göre Bakan Karaismailoğlu, akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kaza oranlarını azaltacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulaştırma 2053 vizyonumuz çerçevesinde, karayollarımızda başlıca sektör hedeflerimizi de şu şeklide belirledik; karayollarının yıllık yük taşımacılığı ağırlığını, yüzde 71’den yüzde 57’e düşüreceğiz. Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kaza oranlarını azaltacağız. Yolculuk planlamalarına göre yurdumuzun dört bir yanına elektrikli şarj altyapısı tesis ederek, karayollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımı artıracağız."