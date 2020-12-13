Meclis'te muhalefetin garanti geçiş rakamlarına ulaşılamadığı iddialarına, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu cevap verdi.

Türkiye, 2023 vizyonu kapsamında son dönemde birçok mega projeyi hayata geçirdi.

Projelerin karşısında duran CHP, hizmete açılışın ardından garanti edilen günlük geçiş sayıları üzerinden hükümeti hedef aldı.

Meclis Genel Kurulu'nda devam görüşmelerde, bu konu yeniden gündeme geldi.

Muhalefet sıralarından yükselen iddialara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu cevap verdi.

ŞU AN DEVAM EDEN 463 PROJE VAR

Karaismailoğlu, yapılan projelerle ilgili şunları söyledi;

Şu anda devam eden yatırım portföyümüzde 463 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 640 milyar TL. Bunda yaklaşık 264 milyarlık nakdi gerçekleşme yapıldı.

Ülke sathında 3 bin 200 şantiyede çalışmalarımız sürerken; yaklaşık 700 bin kişi bakanlığımız bünyesindeki iş imkanlarından faydalanıyor.

Adil Karaismailoğlu, garanti edilen ile gerçekleşen geçiş sayılarını açıkladı VİDEO

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AVRASYA TÜNELİ'NDE GEÇİŞ SAYISI 48 MİLYON

Deniz altından kıtaları kavuşturduğumuz Avrasya Tüneli Projesi, Marmaray’dan sonra İstanbul Boğazı’nda deniz altından yapılan ikinci geçiştir. Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli’nden yapılan geçiş sayısı 48 milyonu aştı. Proje sağladığı yakıt ve zaman tasarrufunun yanı sıra çevre dostu kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

TOPLAM FAYDA 5 MİLYAR 23 MİLYON TL

Avrasya Tüneli’nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam fayda 5 milyar 23 milyon TL’dir.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü için gerçek veriler burada, sizlerle paylaşıyorum.

5 TANE FARKLI RAKAM VERİLDİ, NEREDEN UYDURUYORSUNUZ

Bugün, biraz önce 5 kişi burada aynı konuyu konuştu, 5 tane farklı rakam verildi. Nereden uyduruyorsunuz, hayretler içinde izliyoruz.







GEÇİŞ SAYILARI GARANTİ SAYILARININ ÜZERİNDE

Salgın dönemine rağmen temmuz-ekim ayları ortalamasına ait otoyol ve köprü geçiş sayılarının verilen garanti sayılarının üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum özellikle.





HARCANACAK BEDEL 13,6 MİLYAR DOLAR, GARANTİ EDİLEN 12,9 MİLYAR DOLAR

Köprü ve otoyol yapım bedeli 6,7 milyar dolar, işletmeci tarafından yapılan kamulaştırma bedeli 248 milyon dolar; bakım, işletme, yenileme maliyeti 2 milyar dolar, finansman maliyeti 4,6 milyar dolar ve yedi yıl yapım, on beş yıl işletme süreci boyunca harcanacak bedel 13,6 milyar dolar. Buna karşın, garanti edilen bedel 12,9 milyar dolar.

MARMARAY, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ, AVRASYA TÜNELİ YAPILMASAYDI NE OLURDU BİLİYOR MUSUNUZ

Arkadaşlar, İstanbul il trafik yoğunluk haritası. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, görüyorsunuz. Daha önce neydi, ne oldu. Burada Avrasya Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim köprüsü var. Yapılmasaydı ne olurdu, biliyor musunuz? Evet, bu olurdu, bu; duran ve sıkışan, kilitlenen bir trafik olurdu.









