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    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi

    'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında, sona yaklaşıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.04.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 12:24
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Bakan Adil Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik hatta yüzde 98 ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

    GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞIYACAK

    Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattın bölgedeki trafiği azaltması, vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldırması hedefleniyor.

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi #1

    SEYAHAT SÜRELERİ

    Bu metro hattı sayesinde seyahat süreleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasında 24 dakikaya, Zincirlikuyu-havalimanında 33 dakikaya, 4. Levent-havalimanı arasında 35 dakikaya, Taksim-havalimanı arasında 41 dakikaya düşecek.

    2043 YILINA KADAR 2,6 MİLYAR EURO TASARRUF SAĞLANACAK

    Hattın 2024-2043 yılları arasında karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin ise yaklaşık 2 milyar 640 milyon euro olacağı öngörülüyor.

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi #2


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