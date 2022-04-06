Adil Karaismailoğlu, işçilerle sahur yaptı

İşçilerle sahurda bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan boyunca çalışma arkadaşları ile sık sık beraber olacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesini ziyaret etti.

Karaismailoğlu burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra işçilerle sahur yapan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, ramazan boyunca iftar ve sahurlarda çalışma arkadaşlarıyla olacaklarını söyledi.

"İŞLERİMİZ VATANDAŞIN YAŞAMINA KONFOR KATIYOR"

Ülke genelinde 5 bine yakın şantiyede, 700 bin çalışanla ülkenin geleceği ve vatandaşın daha iyi şartlarda yaşaması için önemli işler yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Yaptığımız bütün işler vatandaşımızın yaşamına konfor katıyor. O yüzden çalışma arkadaşlarımızın el emeği, göz nuru, alın teri bizim için çok önemli. Hem onlarla motivasyon sağlıyoruz hem de işlerimizi yerinde inceliyoruz." diye konuştu.

Ankara-Kahramankazan yolunda geçen yıl önemli işler yaptıklarını, bu yıl da daha fazla çalışarak, daha fazla iş yapacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Ankara-Kahramankazan yolumuzu da bölünmüş yol olarak Ankaralıların, Kahramankazanlıların, Kızılcahamamlıların hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

"2053'E KADAR GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ADIMLARINI HEP BİRLİKTE ATACAĞIZ"

Kahramankazan yolunda incelemelerde bulunarak yapılacak işleri planladıklarını belirten Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımız bizim için çok önemli, çünkü biz bir ekibiz. 700 bin çalışma arkadaşımızla gurur duyuyoruz. Onlarla ülkemizin 2053'e kadar olan işlerini planladık.

İnşallah güçlü bir şekilde 2023'ü aşarak 2053'e kadar güçlü, büyük Türkiye'nin adımlarını hep birlikte atacağız. Türkiye, büyüyecek, güçlenecek, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına yaptığımız yatırımlarla gelecek.

İnşallah yarın başka bir şantiyede, öbür gün başka bir şantiyede olacağız. Hep birlikte işlerin üstesinden hızlı bir şekilde geleceğiz."