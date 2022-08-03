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    Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi sadece 1 dakika

    Avrupa'daki havalimanlarında check-in kuyrukları uzayıp giderken Bakan Karaismailoğlu, "Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi sadece 1 dakika" dedi.
    • 03.08.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 13:53
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    Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi sadece 1 dakika

    Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek pek çok Avrupa ülkesi,  havalimanlarına personel bulmakta güçlük çekiyor.

    Bu yüzden birçok ülkenin havalimanlarında ciddi sıkıntılar yaşanırken bavullar ortada kalıyor ve check-in kuyrukları uzayıp gidiyor.

    Öte yandan Avrupa ülkelerinde kaos yaşanmaya devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava ulaşımına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    İstanbul Havalimanı zirvede

    Adil Karaismailoğlu, açıklamada, salgın sonrasını planlayarak hareket ettiklerini ve yatırımları bu planlar çerçevesinde yaptıklarını aktardı.

    Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (Eurocontrol) açıkladığı listede 2 hafta üst üste ilk sırada yer alarak zirvedeki yerini koruduğunu kaydetti.

    Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı nda check-in süresi sadece 1 dakika #1

    DHA'nın haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şu ifadelerini kullanarak açıklamalarda bulundu:

    "Geçen ay İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona yaklaştı"

    "Temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 11 bin 62, dış hatlarda 30 bin 732 olmak üzere toplam 41 bin 794 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 736 bin, dış hatlarda 4 milyon 982 bin yolcuya hizmet verildi. Geçen ay İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona yaklaştı." dedi.

    "İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi ise sadece 1 dakika"

    Bakan Karaismailoğlu, salgın sonrası talebin artması ve yaz dönemi yoğunluğunun yaşanmasıyla Avrupa'da havacılık sektöründe kaos yaşandığına dikkat çekerek, "Ancak Türkiye'de zamanında alınan önlemlerle böyle bir süreç yaşanmadı. İstanbul Havalimanı'nda günde 200 bin bagaj hareketliliği yaşanıyor. Avrupa havalimanlarında 4 saat süren bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika sürüyor.

    Temmuz ayında yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi ise sadece 1 dakika. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, verdiği hizmet ile adından söz ettiriyor." dedi.

    Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı nda check-in süresi sadece 1 dakika #2

    Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı nda check-in süresi sadece 1 dakika #3

    Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı nda check-in süresi sadece 1 dakika #4

    Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı nda check-in süresi sadece 1 dakika #5


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