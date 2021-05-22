Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un nasıl gözükeceğini ilk kez paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu katıldığı bir televizyon programında, ilk kez bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'de konuk olduğu canlı yayında Seda Öğretir'in sorularını cevapladı.

Türkiye’nin dev projelerinden bahseden Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asrın projesi olarak nitelediği “Kanal İstanbul” konusuna değinerek Türkiye’de ilk kez Kanal İstanbul’a ait projenin resimlerini paylaştı.

LOJİSTİK MERKEZLERİN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Suveyş Kanalı'nda gerçekleşen kaza ile dünya ekonomisinin uğradığı zararı hatırlatan Karaismailoğlu, dünyada lojistik merkezlerin öneminin her geçen gün arttığını vurguladı.

2050 YILINDA 78 BİN GEMİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

Türkiye’nin Avrasya’nın tam merkezinde olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, “Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. Bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor.” ifadesinde bulundu.

"KANAL İSTANBUL İLE TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZ OLACAK"

Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesiyle Türkiye’nin lojistik bir merkez olacağını belirten Adil Karaismailoğlu, “Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

Kanal İstanbul’un güzergahında ormanlık alan bulunmadığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sazlıdere Barajı’nın projeyle zarar göreceği iddialarına “Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak.” dedi.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Adil Karaismailoğlu, programda ilk kez bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi paylaşırken “Bire bir ölçeğinde bir Kanal İstanbul resmi ilk kez paylaşıyoruz. Toplam Kanal İstanbul üzerinde 6 tane köprü olacak. Kanalın maliyeti 15 milyar dolar, bu ihaleyle daha da aşağıya düşebilir.” İfadelerinde bulundu.

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