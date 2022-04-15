Adil Karaismailoğlu: Mayınların kısa sürede İstanbul'a kadar gelmesi mümkün değil

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'deki mayınlara ilişkin açıklama yaptı. Karaismailoğlu, tarama gemilerinin sürekli bölgede dolaştığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündemdeki meselelere ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle Karadeniz’de ortaya çıkan mayın tehlikesine değindi.

Karaismailoğlu, Karadeniz'deki mayınlar konusunda iki tarafın da farklı konuştuğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına gelmesi mümkün değil. Ukrayna'daki mayınların serbest bırakılması bize de garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Bu da bir endişe yaratıyor.

"Savaş ortamından dolayı bazı belirsizlikler var"

Riskli bölge olarak gözüküyor o taraflar. Oradaki ticareti etkileyen faktör bu. Savaş ortamından dolayı bazı belirsizlikler var. Savaşın bitişiyle bunlar kısa sürede ortadan kalkacak.”

“Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 gemimiz var”

Rusya'nın kontrolündeki Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda bekleyen ayçiçeği yağı yüklü Türk gemilerinin haftalar önce döndüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda özellikle Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 gemimiz var. Bunlardan çoğu Türk sahipli. Türk bayraklı olanlar da var içinde. Hatta bugün Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı, onların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadı, gemiyi terk etmek istemiyorlar. Gemilerde tahıl, ayçiçeği yağı, demire kadar yük var. 50 güne yaklaştı. Gemi sahipleri de tedirgin, müjdeli haber bekliyor. Biz de teyakkuz halindeyiz.

“Savaş ortamı her şeyi altüst ediyor."

”Arama Kurtarma Merkezimizden çalışan gemi adamlarıyla sürekli irtibattayız. Hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de gemiler var. Bölgede yaklaşık 100 gemi bulunuyor. Bir an önce bunların kurtarılması lazım ama savaşın bitmesi lazım. Ayrıca geminin dışında limanda özellikle Ukrayna tarafında ihracat bekleyen yükler var. Diğer taraftan aslında bizim limanlarda Ukrayna'ya gitmek üzere bekleyen yükler de bulunuyor. Savaş ortamı her şeyi altüst ediyor."

“Savaş ortamı ulaştırma sektörünü de tedirgin etti"

Havacılık sektörünün de savaştan ciddi şekilde etkilendiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle bu ülkeyle hiçbir havacılık ulaşımının olmadığını, savaş ortamı olmasaydı Ukrayna'dan ciddi turist beklendiğini, Rusya tarafından da planlandığı kadar olmasa da önemli bir turist gelmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışma yaptığını anlattı.

Savaş ortamının tüm sektörler gibi ulaştırma sektörünü de tedirgin ettiğini belirten Karaismailoğlu, deniz yoluyla taşınan yüklerin kara yoluyla taşınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Büyük bir gemi neredeyse 5 bin kamyonun taşıdığı yükü taşıyor. O yüzden az da olsa denizde olmayan ticari faaliyet, kara yoluna da yansımış oldu. Oradaki talep fazla olunca orada da birikmeler başladı. Gürcistan tarafıyla sürekli görüşüyoruz, hatta arkadaşlarımız Gürcistan'a gidiyorlar, onlarla görüşüp, trafiği hızlandırma yönünde çabamız var." dedi.

İhracattaki artıştan dolayı sınır kapılarında yoğunluk olduğunu, deniz ticaretinin aksaması dolayısıyla ekstra yük bindiğini ve hepsini takip ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, binin üzerinde tırın beklediğini kaydetti.



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