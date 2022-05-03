Bakan Karaismailoğlu, deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen havalimanının öneminden bahsetti. Karaismailoğlu, "Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek" dedi.

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Mayıs'ta planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış öncesi havalimanında inceleme yaptı.

Havalimanını gezip bilgi aldı

Havalimanının terminal binası, CIP ve VIP salonları ve diğer eklentilerini gezen Karaismailoğlu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı, havalimanı çalışanları ve işçilerle bayramlaştı.

Daha sonra apronda gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nı inceledi ViDEO

"Türkiye için kıymetli bir eser"

Karaismailoğlu, bir yandan bayram sevincini yaşarken diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta açılacağını müjdelediği, Türkiye için kıymetli bir eseri daha milletle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Rize-Artvin Havalimanı projesinde artık sona gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

"Hava yolu halkın yolu oldu"

Bakanlık olarak havacılık sektöründe son 20 yılda büyük ve önemli gelişmeler kaydettiklerini, uygulamaları, politikaları ve düzenlemeleri sayesinde Türk sivil havacılığının küresel bir güce dönüştüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, şu şekilde konuştu:

"Hava yolu halkın yolu oldu. Hava yolu sektörü yatırımlarımız 147 milyar lirayı buldu. Türkiye'yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla tanıştırdık. Mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettik."

"Avrupa'da başka bir örneği yok"

Karaismailoğlu, aktif havalimanı sayısının bugün 57'ye çıktığını, 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı ile bu sayıyı 58'e çıkaracaklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Rize-Artvin Havalimanı'mız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği de yok. Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Nisan ayının başından itibaren de deneme uçuşları başladı.

"Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek"



45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz."

Yöresel mimari yansıtıldı



Bakan Karaismailoğlu, bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule de inşa ettiklerini, gövdesi aydınlatılan kulenin bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacağını belirtti.

Karaismailoğlu, teknik ve yapım özellikleriyle dünyada sayılı örnekler arasında gösterilen havalimanındaki 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanının 49 bin metrekaresini, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirdiklerine dikkati çekti.

Çay Müzesi açılacak

Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa kadar süren yolculuğunu tüm yönleriyle anlatmak için bir de Çay Müzesi açacaklarını bildiren Karaismailoğlu, ayrıca sanatsal objelerle de terminali çok işlevli bir buluşma merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Yörenin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacak"

AA'nın haberine göre; Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bölgemize kazandırdığımız Rize-Artvin Havalimanı, Doğu Karadeniz bölgemize, Rize ve Artvin'e yurt içi ve dışından hava yoluyla kesintisiz ulaşım sağlayacak. Bu da Rize ve Artvin illeri başta olmak üzere yörenin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacak.

Diğer bir deyişle turizm potansiyelini doğru değerlendirerek ekonomimize katkı sunacak, coğrafi özellikleri nedeniyle kara yolu ulaşımının güç olduğu Doğu Karadeniz bölgemizin ulaşım ihtiyacını daha hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayacak, yurt içinden ve dışından Doğu Karadeniz bölgesine ve Gürcistan'a gidecek yolcular için bir ulaşım noktası tesis edecek.





"Üretime etkisi 1,2 milyar doların üzerinde"



Böylece, hem bölge ülkeleriyle aramızdaki siyasi ve ekonomik ilişkileri destekleyecek hem de sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişime ivme kazandırarak, bölgenin yatırım potansiyelini artıracak."

Karaismailoğlu, "Havalimanımız, yapım döneminde 56 farklı sektöre doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladı ve faaliyet döneminde de sağlamaya devam edecek. Bu bağlamda yapım döneminde milli gelire etkisi 556 milyon dolar, istihdama etkisi 28 bin 100 kişi, üretime etkisi ise 1,2 milyar doların üzerindedir." dedi.

Trafik kazalarının önüne geçilecek

Havalimanını Türkiye'nin de ötesinde, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret yollarından olan orta koridora ve dünyanın hizmetine sunduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bölgede kara yoluyla yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümünün de hava yoluna kaydırılabileceğine, kara yolu taşımacılığının neden olduğu yakıt tüketimi, yol bakım ve onarım maliyetleriyle trafik kazalarının da önüne geçileceğine dikkati çekti.

"Arkamızda milletimizden başka güç aramayız"

Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın sadece bir havalimanı olmadığını, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli işaretlerinden olduğunu belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin parçası, devlet aklının bir sonucudur. Bizim yolumuz hizmet yoludur. Milletine, ülkesine devletine hizmet. Başka bir hedef bilmeyiz, tanımayız.

Arkamızda milletimizden başka güç aramayız. İlkesi, omurgası olmayanın bizim yanımızda olmasını elbette beklemeyiz, istemeyiz de. Ancak millete giden hizmetimizi baltalamaya çalışanlara da iki çift sözümüz var; başaramayacaksınız, kimseyi kandıramayacaksınız." diye konuştu.

İyidere Lojistik Limanı

Rize'deki diğer yatırımlarla ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık ro-ro kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak İyidere Lojistik Limanı'nın, yapımı devam eden dev bir proje olduğunu kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemesi sırasında Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve diğer ilgililer eşlik etti.