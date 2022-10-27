Adil Karaismailoğlu: Skuterların kullanımını denetleyeceğiz

Tarihi Ankara Tarihi Akköprü açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son dönemde artan skuter kazalarına ilişkin, "Kural tanımaz bir şekilde hareket ediyorlar" dedi.

Son dönemlerde skuter kazalarının sayısında artış olmaya başladı.

Özellikle koronavirüs pandemisinde kullanımı yaygınlaşan elektrikli skuterın yol açtığı kazaların birçoğu ölümle sonuçlandı.

Tedbirsiz ve dikkatsiz kullanımlar tehlikeli boyuta ulaşmaya başladı.

Skuterların kullanımı denetlenecek

Konuya ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, skuter kullanımlarının denetleneceğini açıkladı.

Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde restorasyonu tamamlanan 800 yıllık tarihi Akköprü'nün açılış törenine katıldı.

"50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürerek Kaz Dağları'na nefes aldırdık"

Burada önemli açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, çalışmalarını aralıksız sürdüdüğü dile getirerek, "Çanakkale’de Asos ve Troya tünellerini içerisinde barındıran Ayvacık Küçükkuyu Yolu ile 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürerek Kaz Dağları'na nefes aldırdık. Toplam 104,3 kilometrelik uzunluğa sahip, içerisinde 14 köprü ve 8 tünel bulunan, Malatya’yı Sivas’a bağlayan, yolculuk süresini 35 dakika kısaltan Hekimhan Yolu’nu, toplam 29,3 kilometrelik uzunluğa sahip, Diyarbakır’ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan, seyahat süresini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nu milletimizin hizmetine sunduk.

Yüzde 100 yerli ve milli, kendi sınıfında dünyada ilk, bir mühendislik harikası olan Bitlis Çayı Viyadüğü'nün son kaynağını yaptık. Bununla birlikte, bizler, geleneğine, tarihine sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu da biliyoruz. Geçmişe sahip çıkmayanın, geleceği de olmaz." diye konuştu.

"Son derece hassas bir çalışma yürüttük"

Bakan Karaismailoğlu, tarihi Akköprü'nün restorasyonunun yapıldığına değinerek, "Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat döneminde, zamanın Ankara Valisi Kızıl Bey tarafından 1222 yılında yaptırılan köprümüz, bu topraklardaki medeniyetimizin tapu senedi niteliğindedir. Yapılışının üzerinden tam 800 sene geçen bu güzel köprü, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar, askere ve hacca gidenlerin uğurlandığı, hak ve özgürlük ya da fetih yolunda ilk adımın atıldığı, bugünümüze ulaşan nadide bir yapıdır. Akköprü, eski Bağdat ticaret güzergahının Ankara-İstanbul kesiminin başlangıç noktası görevini üstlenmişti. Sadece kültürel açıdan değil, ticari açıdan da önemli bir misyona sahip olan, yoğun kullanımı nedeniyle zamanla yıpranan (Kızılbey) Akköprü’nün restorasyon sürecini tamamladık.

Son derece hassas bir çalışma yürüttük. Müze ve sanat tarihi alanında uzman akademisyenler ve mimarları görevlendirdik. Toplam uzunluğu 79 metre olan köprümüz, 8 ayak ve 7 sivri kemere sahip. 5,7 metre döşeme genişliğine sahip tarihi Akköprü’müzü, yılda 5 milyondan fazla turisti ağırlayan başkentimizin tarihi ve kültürel mirasına tekrar kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

DHA'nın aktarımına göre; Karaismailoğlu, konuşmasının ardından kurdeleyi keserek, köprünün açılışını yaptı.

"Caddelerde kural tanımaz bir şekilde hareket ediyorlar"

Köprüyü gezen Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarının son dönemde artan skuter kazalarına ilişkin sorusunu cevapladı.

Karaismailoğlu, Ankara ve İstanbul gibi metropollerde skuter kullanımının hayatın bir parçası haline geldiğini dile getirerek, "Skuterlar geçtiğimiz yıllarda kuralsız bir şekilde kullanılıyordu. Skuterların belli kurallar dahilinde kullanılması için yönetmelikler çıkardık. Skuterlar yönetmelikte yer alan kurallar çerçevesinde kullanılmalı; ancak görüyoruz ki caddelerde kural tanımaz bir şekilde hareket ediyorlar. Skuterların kullanılmasını teşvik edeceğiz, belirli kurallar doğrultusunda kullanılması için denetimler gerçekleştireceğiz. Maalesef üzücü kazalar meydana geldi. Bu kazaları önlemek için İçişleri Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte ortak bir çalışma yapıyoruz. 15 dakikanın altındaki seyahatlerde araç kullanılmamasını bisiklet, skuterlar ve yürüyüş yollarının kullanılmasını teşvik eden politikalar geliştiriyoruz." dedi.