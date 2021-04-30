Türkiye'yi lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, bugün, pistini büyüterek yeniledikleri havalimanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini, ulaştırma ve haberleşme alanının öneminin bu süreçte giderek arttığına işaret eden Karaismailoğlu, dünyada güç dengelerinin değiştiğini, Türkiye'nin de coğrafi konumu itibarıyla önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"KARADA, HAVADA, DENİZDE, DEMİR YOLLARINDA..."

Bakan Karaismailoğlu, özellikle havacılık sektöründeki yatırımlara vurgu yaparak, "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yaparak karada, havada, denizde ve demir yollarında ülkemizi kuşatan bir altyapı oluşturduk. Türkiye'yi her noktasından dünyayla yakınlaştırdık." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu: Türkiye'yi her noktasından dünyayla yakınlaştırdık ViDEO



Adil Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'Yİ LOJİSTİK SÜPER GÜÇ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Avrupa, Asya ve Afrika, artan üretimleriyle tedarik zincirinde söz sahibi olurken, bu coğrafyanın kalbinde yer alan Türkiye bu zenginlikten elbette önemli bir pay alacak. Stratejik bir bakış açısıyla ülkemizi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz.

"127 ÜLKE VE 329 NOKTAYA ULAŞIYORUZ"

Bu çalışmalar arasında sivil havacılığımızın geliştirilmesi çok önemli bir yer teşkil etti. Hava yolları için yaptığımız yatırımlarla Türkiye, bugün dünya hava yollarının en önemli transit merkezlerinden biri haline geldi. 2003 yılında 50 ülke ve 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken, bugün 127 ülke ve 329 noktaya ulaşıyoruz.





AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI



Toplam yolcu sayısı sıralamasında Türkiye, 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu ve Avrupa'da 5'inciyken, pandemiye rağmen 2020 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan ön sonuçlara göre dünyada 9'unculuğa ve Avrupa'da da 3'üncülüğe yükselmiştir.

Bu süreçte İstanbul Havalimanımız üstlendiği büyük sorumluluk ve ortaya koyduğu büyük başarıyla ne kadar yerinde ve akılcı bir yatırım olduğunu göstermiştir. İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir.

"UÇAK YOLCULUĞUNU LÜKS OLMAKTAN ÇIKARDIK"

Hava kargo sektörü de iddiamızı artırdığımız bir başka alan haline geldi. Küresel ölçekte yaşanan Kovid-19 salgınının da etkisiyle hava kargo sektöründe yaşanan yüzde 22 oranında pazar daralmasına karşın, uyguladığımız dinamik kapasite çözümleri sayesinde, yüzde 1 civarında büyüme gerçekleştirdik.

Bu sonuçlar, hava yollarına yaptığımız yatırımlar, işletme tecrübesi ve uluslararası entegrasyon konusundaki gayretlerimizin bir sonucudur. 'Hava yolu halkın yolu olacak.' diyerek, ülke sathında da uçak yolculuğunu bir lüks olmaktan çıkardık. 2003 yılında 2 merkez ile 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleşmektedir."

AKTİF HAVALİMANI SAYISI 60'A ÇIKACAK

Karaismailoğlu, Çukurova, Tokat, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Yozgat havalimanları tamamlandığında aktif havalimanı sayısının 60'’a çıkacağını belirterek, ayrıca Kayseri ve Malatya havalimanlarının yeni terminal binalarının temellerini attıklarını ve çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bölgesel nitelikli havalimanının, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerine hizmet verdiğini, bu haliyle Batı Karadeniz Bölgesi'nin yurt dışına açılan kapısı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"AVRUPA ÜLKELERİNE YOĞUN UÇUŞLAR İÇİN KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

"Bölgemizdeki ekonomik büyüme ve halkımızın artan talebi neticesinde yenileme çalışmalarına gerek duyulmuştur. Bu amaçla, havalimanımızda geçtiğimiz nisan ayında başlatılan pist büyütme çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalarımız kapsamında, havalimanımızın pistinin uzunluğu 1881 metreden, 2 bin 131 metreye uzatılmış, 30 metrelik pist genişliği de 45 metreye çıkarılmıştır. Ayrıca pistin her iki tarafında 75'er metrelik güvenli alan oluşturulmuştur. Emniyet sahasıyla birlikte 2 bin 431 metrelik güvenli uçuş alanı oluşturulmuştur. Pistin büyütülmesi sayesinde, büyük tip uçaklar havalimanımızı kullanabilecektir. Havalimanımızın pist ve yolcu kapasitesinin genişletilmesi, bölgeden özellikle Avrupa ülkelerine olan yoğun uçuşlar için kolaylık sağlayacaktır.

"THY İLE DÜNYADA ULAŞAMAYACAĞIMIZ YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Türkiye her anlamda geleceği parlak, büyüme yolunda bir ülkedir. Artan ekonomik potansiyelimizin gereğini yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında, insan ve yük taşımacılığındaki iddiamızı artırmak üzere çalışıyoruz. Küresel bir marka haline gelen THY ile dünyada ulaşamayacağımız yer bırakmayacak, ülkemizi de her noktasından dünya ile bağlayacağız. Zonguldak Havalimanı'mızın da büyüyen pistiyle bölgemizde nice hayırlı işlere, yatırımlara, turizme, ekonomik canlılığa vesile olmasını diliyorum. Projemizde emek veren, alın teri döken tüm yöneticilerimize, mühendislerimize ve işçi arkadaşlarımıza başarılar diliyor, şükranlarımızı sunuyorum."

"BU BÖLGE DAHA HAREKETLİ BİR ALAN OLACAK"

Vali Mustafa Tutulmaz da havaalanının istenilen düzeye ulaştığını belirterek, "Buranın daha iyi işletilmesi, daha aktif kullanılması gerekiyor. Bunun için de üzerlerimize düşen görevler var. Özellikle iç hatların daha aktif kullanılması gerekiyor.

Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin değişik illerine buradan seferler konulması gerekiyor çünkü artık bu bölge Filyos Limanı ile beraber, doğalgazın yine bu bölgeye çıkıyor olmasıyla beraber arkasından endüstri bölgesiyle beraber, bu bölge daha hareketli bir alan olacak ve buraya daha çok kişinin, daha çok yatırımcının gelip gitme fırsatı doğacak. Bugünden bunu planlayarak seferlerin sayılarının arttırılması gerekiyor." dedi.