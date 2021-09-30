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Adil Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık

Adil Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yapıldığını bildirdi.