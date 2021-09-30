- Haberler
- Gündem Haberleri
- Adil Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık
Adil Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yapıldığını bildirdi.
- DHA
- 30.09.2021 - 11:41
- Güncelleme : 30.09.2021 - 11:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık." diyerek ulaşım ve iletişim alanınıdaki diyerek yatırım hakkında bilgi verdi.