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    Adil Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yapıldığını bildirdi.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 11:53
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    Adil Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık." diyerek ulaşım ve iletişim alanınıdaki diyerek yatırım hakkında bilgi verdi.

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