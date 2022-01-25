Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'dan karla mücadele açıklaması

İki Bakan, İstanbul'da yoğun kar yağışının ardından konuştu. Karaismailoğlu, iki köprüden otomobil geçişine izin verileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da kar ve tipinin şiddetini artırarak devam ettiğini söyledi.

"YOĞUN BİR GECE GEÇİRDİK"

"Çok yoğun bir gece geçirdik" diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef yolda kalan vatandaşlarımız çok sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye genelindeki 68 bin kilometre yol ağındaki işletmemiz devam ederken, 4 bin 700 kilometre de İstanbul Bölge Müdürlüğümüzün yol ağında da çok özverili bir çalışma yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprüsü saat 13.00 itibarıyla araç trafiğine açılacak ViDEO

"TERK EDİLMİŞ ARAÇLAR NEDENİYLE TRAFİK DURDU"

Ama olumsuz hava koşullarının çok yoğun etkisi altında 11 bin vatandaşımız 3 bin 900 araç ve ekipmanla birlikte bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti. Özellikle Mahmutbey kavşağı ile Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zaman için durdu.

KÖPRÜLERDEN OTOMOBİL GEÇİŞİNE İZİN VERİLECEK

Yine Yassıören'le Çatalca arasında da yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa şu an trafik işliyor. Ancak Mahmutbey ve Hadımköy arasında ve Yassıören'le Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor.

Şu anda Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz. Bazı vasıtalar için biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Hasdal kavşağı ve Mahmutbey kavşağı yönüne de kontrollü bir şekilde şu an için trafik veremeyeceğiz çünkü terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor.





ULAŞIMDA SON DURUM

Bunun yanında hava yolunda da hareketlenme başladı. İstanbul Havalimanı birazdan uçuşlarına yavaş da olsa başlayacak. Hızlı trenler Ankara-İstanbul arası çalışmakta, hiçbir sıkıntı yok. Marmaray dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecekler. Karayollarındaki bu özverili çalışma devam edecek.

İklim koşullarının sıkıntılı geçmesi bizi de zora soktu ama büyük bir özveriyle bütün arkadaşlarımızla birlikte bu süreci devam ettireceğiz. Zorlu koşullar devam edecek ve olağanüstü hal devam ediyor bizim tarafımızda.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

Geçmiş olsun hem İstanbul'umuza hem de yaklaşık 1 haftadır Türkiye'nin birçok yerinde karın, soğuğun etkisini hem ulaşımda hem hayatın olağan akışında hep beraber görüyoruz. İstanbul yoğun ve şiddetli kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda hakikaten çok çetin bir mücadele başladı.

"HEM TÜRKİYE'Yİ HEM DE İSTANBUL'U TAKİP ETTİK"

Hem tipinin gelmesi hem de yoğun bir kar ve soğuğun oluşması birçok şeyi aynı anda olumsuz etkilemeye başladı. Gece saat 12-1'e kadar biz Ankara'dan, Sayın Bakanımız da Karayolları Genel Müdürlüğü'nden birlikte koordineli olarak hem Türkiye'yi hem de İstanbul'u takip ettik.

Geçen hafta Gaziantep'te aynısı olmuştu. Bir gece öncesini Sayın Bakanımızla birlikte sabaha kadar Bolu ve Düzce'nin açılabilmesi, oradaki vatandaşlarımızın hem barınma hem de diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için oradaki valilerimiz ve kaymakamlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf etmiştik.

"TOPYEKÜN BİR MÜCADELE GERÇEKLEŞTİ"

İstanbul'da kar yoğun bir şekilde bastırınca bütün odağımızı İstanbul'a çevirdik ve valiliğimiz hemen bir karar aldı. Valiliğimiz çalışanlar için saat 15.30 gibi bir tatili uygun buldular. Ardından da hem AVM'lerin kapanması, hem Marmaray'ın açık bulunması hususunda ve diğer karayolları araçlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanları, yine emniyet müdürleri, jandarma komutanları, AFAD, Kızılay topyekün bir mücadele gerçekleşti ve sabaha kadar da bu sürdü.

"PİLOTUMUZ RİSKE ETTİ VE İNDİ"

Biz saat 2-3 gibi İstanbul'a inebildik. Üç havalimanı da iniş vermedi fakat pilotumuz riske etti ve indi. İstanbul Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ayrı ayrı bölgelere çıkarak sabaha kadar bu hem kalan araçları hem de yolda kalan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanması için büyün gayreti ortaya koyduk.

Kar yağışı, perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edecek. Özellikle AFAD, Kızılay, karayolları, valilikler, kaymakamlıklar topyekün çalışıyor. 8 vallilik, İstanbul'a geliş durduğu için tüm barınma ve konaklama hizmetlerini İstanbul'un çevresinde gerçekleştirdiler. 5 valilik, 100'e yakın iş makinesi gönderdi. Bu esnada ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımıza hem gıda hem içecek takviyesi yapmaya çalıştık.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Elbette ulaşamadıklarımız vardır. Onlar da bizi affetsinler. Sorumluluğumuz bütün İstanbul'adır, bütün Türkiye'yedir, İstanbul'da yaşayan bütün vatandaşlarımızadır. Tedbirimizi perşembe gününe kadar devam ettilerim. Vatandaşlarımıza çağrımız şudur: Mümkün olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar."