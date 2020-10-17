Adil Karaismailoğlu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız hayırlı olsun

Adil Karaismailoğlu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız hayırlı olsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan Türkiye'nin 'Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planı'nı duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin Mavi Vatan'da arama ve kurtarma sorumluluk sahasını, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirtti.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Karaismailoğlu, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun.”