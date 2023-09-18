Adil Karaismailoğlu: Yürüyen merdivenler yürümek için ama duruyor Son dönemde sık sık arızalanan yürüyen merdivenlere ve İBB sorumsuzluğuna dikkat çeken Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB'nin 100 kilometre metro yatırımını bitiremediğini, Ulaştırma Bakanlığı'nın ise metro projelerini tek tek tamamladığını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbullular zorlu bir 4 yıl geçirdi...

Uzun süreli AK Parti yönetimi altına yaşayan İstanbullular, 4 yıldır CHP'li yöneticilerin başarısızlıklarıyla adeta sabır testinden geçiyor.

Toplu ulaşımdan altyapı sorunlarına, sosyal tesislerden kent peyzajına kadar 4 yılda sayısız sorun yaşanan İstanbul'da, 31 Mart seçimleri adeta iple çekiliyor.

Bu süreçte İstanbul halkını en çok zorlayan sorunların başında toplu taşımadaki sorunlar geliyor.

Bu kapsamda, ulaşım konusunda başarılı bir karneye sahip Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İstanbul Kağıthane metrosunu ziyaret etti, burada incelemelerde bulundu.

İstanbul gündemine dair özel açıklamalar yapan Karaismailoğlu, metrolar hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, "Kağıthane – İstanbul Havalimanı metrosu toplamda 34 kilometre uzunluğunda, bunun bir parçası da Gayrettepe'ye uzanan tarafı, inşallah önümüzdeki günlerde orası da hizmet verecek. Toplamda 34 kilometrelik bir metro ağıyla İstanbul'a hizmet verecek çok önemli bir proje." dedi.

"İBB'nin sorumluluğu olan 100 kilometre metro yatırımı var"

İBB'nin metro projelerine ilgisizliğine ve yatırımların yetersizliğine değinen Karaismailoğlu, "İstanbul için ulaştırmada özellikle yapılması gereken yatırımlar belli. Daha önce başlanmış yatırımlar var. Özellikle İBB'nin sorumluluğu olan 100 kilometre metro yatırımı var, bunların bir an önce bitmesi gerekiyor.

Bakanlığımız üzerine düşen görevi fazlasıyla yapıyor ve bir bir metroları bitiriyor. Önümüzdeki aylarda da çok hızlı bir şekilde bitecek metro hatları var. Ama maalesef belediyenin sorumluluğundaki metro hatlarında hiçbir çalışma yok şu anda." ifadelerini kullandı.

"Yürüyen merdivenler yürümek için ama duruyor"

Eski Bakan Karaismailoğlu, son dönemde metro duraklarında sık sık yaşanan yürüyen merdiven arızaları konusuna da değindi.

Karaismailoğlu, "Yürüyen merdivenler yürümek için ama biliyorsunuz bazı yerlerde duruyor. O yüzden Ulaştırma Bakanlığımızın işlettiği metrolarda böyle bir sorun yaşamıyoruz." dedi.