Adil Karaismailoğlu'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin yapım çalışmalarına, kısa süre içerisinde başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kanal İstanbul Projesi için imar planları onaylanıp askıya çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

"KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu konuyla ilgili, "Kanal İstanbul’un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"KANAL İSTANBUL İLE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANACAK"

"Şimdi de Kanal İstanbul projemizde bunu görüyoruz. İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nassia kazaları hala akıllarımızda ve bizler için ders niteliğindedir. Bu kazalar hem İstanbul'u kasıp kavuracak yangın ve patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaketleri olarak tarihimize geçtiler. Kanal İstanbul Projesi, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz Boğaz'ımızı tüm bu risklerden kurtaracak. İstanbul Boğazı'nın gemi trafik yükü azalırken, tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler en aza inecek. İstanbul Boğazı, kıyılarının mimarisi, tarihi yalılarıyla bir açık hava müzesi. Boğazın kendisi ise bir doğa harikası, suyuyla, canlı yaşamıyla korunacak. İstanbullular denizle artık daha çok buluşacaklar.





"LOJİSTİK GÜCÜ VE ALTYAPIYI TAMAMLAYACAK BİR SU YOLU OLARAK GÖREV YAPACAK"

Kanal girişinden itibaren deniz akıntısını ve dalga boyunu ölçerek gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan sayesinde gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye’nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı."