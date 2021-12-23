Adil Karaismailoğlu'ndan köprü ücretleri açıklaması

Bakan Adil Karaismailoğlu, yeni yılda köprü ve otoyollarına yapılacak zam hakkında yaptığı açıklamada, "Vatandaşa çok yük getirmeyecek şekilde önümüzdeki hafta netleşir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,NTV canlı yayına katıldığı haber programında, yeni yılda köprü ve otoyollara yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÜCRETLER, VATANDAŞA YÜK GELMEYECEK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK"

Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, 2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vererek, önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz dedikten sonra şöyle devam etti:

"Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor."

"SABİT BİR ÜCRET YOK"

Ardından uçak fiyat bileti fiyatları atar mı, sorusuna cevap veren Bakan Karaismailoğlu, "Havayolu için tavan fiyat konusunda havayolu şirketlerimizin böyle bir talebi var. Sabit bir ücret yok. O da değerlendirildi kendilerine bildirildi. Onlar da uygulayacaklardır." dedi.

"26 OLAN HAVALİMANI 56'YA ÇIKTI,61'DE BU İŞ BİTECEK"

Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık.Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız."