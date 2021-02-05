1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule ayaklarının tepesinden canlı yayın yapan Adil Karaismailoğlu, köprünün 18 Mart 2022'de hizmete açılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki 'kedi yolu' olarak adlandırılan bölümünden canlı yayın yaptı.

Karaismailoğlu, Çanakkale Boğazı'nın ortasında, 318 metre yükseklikte, hem köprünün özellikleri hem de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"18 MART 2022'DE HİZMETE GİRECEK"

Köprünün 2022 yılında hizmete gireceğini söyleyen Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'ndeyiz. Şu an kedi yolu üzerindeyiz. Buradaki kalıcı imalatların yapılabilmesi için kedi yolunu geçici olarak yapmak gerekiyordu. Burada çalışan arkadaşlarımızı ziyarete geldik. 18 Mart 2022'de burayı halkımızın hizmetine sunacağız. Burada 5 bin kişi çalışıyor yaklaşık. Gurur veren bir proje." ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu'nun 318 metre yükseklikten paylaşımı VİDEO

DÜNYANIN EN YÜKSEK KULE AYAKLARI

Hem mühendislik açısından hem ulaşım hem de lojistik açısından örnek alınacak bir proje olduğunu söyleyen Karaismailoğlu şöyle devam etti;

Çelik kule ayaklıklarımızın yüksekliği 318 metre. Daha sonra bunun üzerine top mermisi simgesini koyarak 16 metre daha yükselteceğiz. 318 metre ile dünyanın en yüksek kule ayakları olacak bu köprüde.

EN GENİŞ ORTA AÇIKLIĞA SAHİP KÖPRÜSÜ OLACAK

Yine orta açıklığı 2023 metre ile de dünyanın en geniş açıklıklı çelik köprüsü olacak. Şimdi kalıcı halatların imalatlarına başlandı. Daha sonra da tabliyelerin dizilmesine başlanacak.

1915 Çanakkale Köprüsü bittiğinde, Yavuz Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü... Marmara Bölgesi'ni adeta altın bir gerdanlık gibi donatmış olacağız.