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Adil Karaismailoğlu’nun Tekirdağ’da berber ile güldüren diyaloğu

Adil Karaismailoğlu’nun Tekirdağ’da berber ile güldüren diyaloğu

Bir dizi ziyaret için Tekirdağ’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, Kapaklı ilçesinde bir berberle olan diyaloğu güldürdü.