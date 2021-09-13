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- Adil Karaismailoğlu’nun Tekirdağ’da berber ile güldüren diyaloğu
Adil Karaismailoğlu’nun Tekirdağ’da berber ile güldüren diyaloğu
Bir dizi ziyaret için Tekirdağ’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, Kapaklı ilçesinde bir berberle olan diyaloğu güldürdü.
- İHA
- 13.09.2021 - 17:22
- Güncelleme : 13.09.2021 - 17:52
Tekirdağ Kapaklı’da bir açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, akabinde ilçe esnafına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN GÜLDÜREN SORU
Bu esnada bir berber dükkanına giren Bakan Karaismailoğlu’nun, “Benim saçımı da kesecek misin?” sözleri, kahkaha tufanına neden oldu.
HATIRA FOTOĞRAFINDAN SONRA PROGRAMA DEVAM
Esnafın halini hatırını soran Bakan Karaismailoğlu, esnafla hatıra fotoğrafı çektirerek programına devam etti.
Adil Karaismailoğlu’nun Tekirdağ’da berber ile güldüren diyaloğu VİDEO