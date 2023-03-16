Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç şehirdeki son durumu anlattı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehirde yaşanan sel felaketiyle ilgili son gelişmeleri Ensonhaber ekranında anlattı. Başkan Kılınç, son yılların en fazla yağışını aldıklarını söyledi.

Türkiye, depremin ardından sel felaketini de yaşadı.

Adıyaman ve Şanlıurfa'daki şiddetli yağışlar hayatı felç etti.

Sokakların göle döndüğü yağışlarda sel felaketi yaşandı.

Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da ise 14 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, Ensonhaber'e anlattı

Yaşanan felakete ilişkin Adıyaman'daki son durumu Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ensonhaber'e anlattı.

Ensonhaber'in YouTube canlı yayınında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Merkezde 100 kilogram, Tut ve Çelikhan ilçemizde 125 kilogram gibi bir rakam bildirdiler bize. Ciddi bir yağış, son yılların en fazla yağışını aldık. Bizdeki sıkıntı daha çok, uygun olmayan yerlerdeki çadırlarda ciddi bir sorun oluştu." dedi.

"Bizi rahatlatan geçen sene faaliyete geçirdiğimiz kuzey batı kısmında yapmış olduğumuz Kuşaklama Kanalı oldu"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ifadeleri şu şekilde:

Merkezde 100 kilogram, Tut ve Çelikhan ilçemizde 125 kilogram gibi bir rakam bildirdiler bize. Ciddi bir yağış, son yılların en fazla yağışını aldık. Bizdeki sıkıntı daha çok, uygun olmayan yerlerdeki çadırlarda ciddi bir sorun oluştu. Esas bizi rahatlatan ve kurtaran geçen sene faaliyete geçirdiğimiz kuzey batı kısmında yapmış olduğumuz Kuşaklama Kanalı. Kuzeydeki dağların tepelerin olduğu yerden akan suları, çünkü daha önce Adıyaman’ı sel basıyordu. Ama o Kuşaklama Kanalı bizi kurtardı diyebiliriz. Yoksa can kayıplarımız ve ciddi sıkıntılarımız olabilirdi.

"Tut'da 2 tane vefatımız var"

Bizi sadece sıkıntıya sokan dışarıda yaşayan hemşehrilerimizin mahsur kalması oldu. Çok aşırı bir yağış oldu. Yavaş yavaş toparlıyoruz, sıkıntılı olan yerleri başka noktalara transfer ediyoruz. Tut’da 2 tane vefatımız var, 2 tane de kaybımız var arama kurtarma sürüyor. Ama merkezde can kaybımız yok. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum.

"Vatandaşlarımızı hızlıca yurtlara ve uygun yerlere transfer ettik"