Adıyaman Valiliği'nden kayıp çocuklar yalanına suç duyurusu 'İki çocuğun enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı' şeklindeki haber hakkında Adıyaman Valiliği'nden açıklama geldi. "Kamuoyuna provokasyon maksatlı yanıltıcı ve yalan haber yayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketi ile mücadele ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden toplam 11 il etkilendi.

Büyük yıkımların ve 49 bini aşkın can kaybının yaşandığı afet bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Provokatif haberler sürüyor

Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da valilikten yapılan açıklamada depremlerin ardından özellikle belirli basın yayın organlarınca kasıtlı olarak kamuoyunu manipüle edecek dezenformasyon amaçlı bilgilerle haberler yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kayıp çocuklara ilişkin defalarca açıklama yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu açıklamalara rağmen bu basın yayın organlarından 'bir ilimizde iki çocuğun deprem sonrasında enkazdan çıkarıldıkları, beyaz bir otomobille götürüldükleri ve çocuklardan bir daha haber alınamadığı' şeklinde gerçek dışı ve yalan bilgilerden oluşan haber kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu haberde yer alan 4 yaşındaki F.A.A. ve 12 yaşındaki H.N.T.'nin bulunmasına yönelik çalışmalar DNA karşılaştırmaları dahil olmak üzere halen devam etmektedir. Ancak emniyet birimlerimizce yapılan araştırmalarda haberde iddia edildiği şekilde çocuklarımızın enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü yönünde hiçbir bulguya rastlanılmamıştır.

Suç duyurusunda bulunuldu

Kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların ilgili bakanlıklarca ve kamu kurumlarınca işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada ayrıca bulunan çocuklarla ilgili kamuoyuna da sürekli bilgilendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu bilgilendirmelere rağmen kamuoyuna provokasyon maksatlı yanıltıcı ve yalan haber yayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesine yer verildi.