Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, görevden ayrıldı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep ettiğini bildirdi. Çuhadar, depremzedelerin "Yardım nerede?" sorusuna, sırıtarak cevap vermesiyle de tanındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan illerden biri de Adıyaman’dı…

Binlerce can kaybının yaşandığı kent, adeta enkazlardan görünmez hale gelmişti.

Depremin üzerinden 32 gün geçmişken, dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Görevi bıraktı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, görevini bıraktı.

Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.

Çuhadar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım"

Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

"Yardım nerede?" diye soran halka, sırıtarak cevap verdi

Büyük yıkımın olduğu Adıyaman'da deprem sonrası süreci iyi yönetemediği belirtilen Vali Çuhadar, tepki görmüştü.

7 Şubat günü Adıyamanlı vatandaşlar, arama kurtarma çalışması yapmayan yetkilileri protesto etmek için Adıyaman Valiliği’ne yürümüş, “Yardım nerede?” diye sormuştu.

Bu tepkilere sırıtarak cevap veren Adıyaman Valisi , ardından sessizliğe bürünmüştü.

'Ölümlerden sorumlu'

Birkaç gün sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çuhadar için “İstifa da bir hizmettir”, “Utanmıyor musun? Hangi yüzle yerinde duruyorsun” şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Valiliğin koordinasyon zayıflığı gösterdiğini belirten depremzedeler, ölümlerin çoğundan Çuhadar'ı sorumlu tutmuştu.