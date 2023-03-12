Adıyaman'a deprem yardımına gelen komandolar şehirden ayrıldı Büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı personel, görev bölgelerinden 'Komando Andı' okuyarak ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 18 gün geçti...

6 Şubat günü yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, 43 bin vatandaşımızı hayattan kopardı.

Tarihin en büyük depremlerinden biri olarak nitelendirilen felaket, 11 ili yerle bir etti.

Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için çadır kentler kurulurken, tüm Türkiye tek yürek oldu.

Bölgelere tırlar dolusu yardım gönderilirken, kahraman Mehmetçik, ilk andan itibaren harekete geçti.

'Komando Andı' okuyarak veda ettiler

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı personel, 34 gündür görev yaptıkları deprem bölgesine, 'Komando Andı' okuyarak veda etti.

Görevi devralan Adilcevaz Asayiş Komando Bölüm Komutanlığı'na personel de 'Komando Andı'na eşlik etti.

İlk günden itibaren seferber oldular

Komandolar, depremin ilk gününden itibaren bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılıp, depremzedeler için seferber olmuştu.