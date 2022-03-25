Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Eğitim esnasında silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in (43) acı haberi, ailesine ulaştı.

Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, İzmir'deki eğitim esnasında tüfekten çıkan kaza kurşunu ile yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

3 çocuk babası Mahmut Güleş'in acı haberi Adıyaman'ın Doyran köyündeki yakınlarına askeri erkan tarafından verildi. ​

YEĞENİ DE SURİYE'DE ŞEHİT OLMUŞTU

Yakınlarını yasa boğan Mehmet Güleş'in yeğeni Akif Güleş'in de 2016 yılında Suriye'nin Cerablus kentine düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olduğu öğrenildi. Önce oğlunu şimdi de kardeşini şehit veren Bayram Güleş, acılarının büyük olduğunu söyledi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da yazılı mesaj ile şehit yakınlarına sabır dileyerek, "24 Mart 2022 günü akşam saatlerinde İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Havacı Uzman Çavuş Adıyamanlı hemşerimiz Mahmut Güleş, eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.