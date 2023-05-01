Adıyaman'da 1 Mayıs'ta çalışan depremzede işçi: Onlar evlerine geçtiğinde bizim için bayram oluyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de afetzedeler için mücadelelerini sürdürdü.

AA & Ensonhaber

Deprem bölgesinde büyük bir mücadele veriliyor.

3'üncü aya girilen asrın felaketinde, yaralar önemli ölçüde sarıldı.

Bir yandan konteyner kentlerin yapımı devam ederken, bir yandan da kalıcı konutlar inşa ediliyor.

Bu süreçte devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle birlikte ekipler, sahada gece gündüz çalışma başlattı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ise işçiler yeniden işlerinin başındaydı.

Depremzedelerin yüzünü güldürmek için görev başındılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da ekipler, depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak için prefabrik evlerin yapımına devam etti.

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için Kavaklıdere Mahallesi'ndeki 2 bin 550 prefabrik yapının yer alacağı geçici yaşam merkezinde çalışan işçiler, prefabrik kentin çalışmasına ara vermeden sürdürdü.

"Biz bayram yapmadan depremzedeler için uğraşıyoruz"

İşçi Hüseyin Dursun, depremzedelere prefabrik konut inşa ettiklerini söyledi.

Afetzedelerin sıcak yuvaya kavuşması için ara vermeden çalıştıklarını anlatan Dursun, şu ifadeleri kullandı:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ama biz prefabrik kentleri bitirmek için ara vermedik. Biz bayram yapmadan depremzedeler için uğraşıyoruz. Onları sıcak yuvasına kavuşturduğumuzda bizim bayramımız da o gün olacak.

"Onlar evlerine geçtiğinde bizim için bayram oluyor"

Emrullah Varan da çadırda kalan depremzedelerin prefabrik yapılara geçmesi için çalıştıklarını anlatarak, "Bugün 1 Mayıs ama biz depremzedeler için çalışıyoruz, onlar evlerine geçtiğinde bizim için bayram oluyor." ifadesini kullandı.

"Ben de depremzedeyim ve işçiyim"

Osman Öztürk de depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı.

Prefabrik yapıların bir kısmının tamamlandığını, bu yapılarda birçok ailenin yaşadığını belirten Öztürk, şöyle konuştu: