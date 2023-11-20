Adıyaman'da 14 adet hafif çelikten köy evi yapımı için ilk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dünyada en çok tercih edilen hafif çelik sistemle yapılan köy evlerinin inşasına başlandığını duyurdu. Tüm her şeyi ile anahtar teslim evler, en kısa sürede sahiplerine kavuşacak.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat tarihinde asrın felaketini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar süratle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgelerinde yıkılan evler için harekete geçerek, daha sağlam ve güvenilir binaların yapımına hız kazandırdı.

Bu kapsamda yürütülen bir diğer proje ise Yerinde Dönüşüm Projesi.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından bu proje bağlamında açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başlatılan hafif çelikten köy evleri detaylandırıldı.

Hasar gören köy evlerinin yerine yapılacak olan 100 bin hafif çelikten köy evinin ilk etapta 14 tanesi yapılacak.

14 adet çelikten köy evinin yapımını başladı

"İlk kazmayı vurduk" ifadeleri ile cümlelerine başlayan Mehmet Özhaseki, şu cümleleri aktardı;

Adıyaman Sincik’te Yerinde Dönüşüm projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız “Bakanlığımızın Denetiminde TOKİ Güvencesi’nde” ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı.

Köy evlerinin bir kısmı ahırlı olacak

Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak.

Dünyada en çok kullanılan yöntem

Hafif çelik sistem, dünyada en çok tercih edilen sistem olarak bilinirken, yalıtım açısından da olanak sağlıyor.

Bu sistem, ısı ve ses yalıtımına sahip olduğu için vatandaşlar için kullanışlı olacak.

Bir diğer yandan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hibe ve kredi desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yerinde inşa etmeye başlayacak.

"Çelik evlerin en büyük avantajı depreme dayanıklı olması"

Bakan Mehmet Özhaseki’nin sosyal medya hesabında paylaştığı videoda da, hafif çelik köy evlerinin inşa süreçlerinin görüntülerine yer verildi.

Videoda, özel bir firmanın Proje Sorumlusu Şükrü Serkan Afacan, ayrıca çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Çelik evlerin en büyük avantajı depreme dayanıklı olması.” diyen Afacan, çelik evlerin yalıtım bakımından da çok güçlü olduğu için ısı ve ses yalıtımında da büyük avantaja sahip olduğunu belirtti.

Afacan, bu yönüyle de hafif çelik köy evlerinin, enerji verimliliğine fayda sağlayacağını söyledi.