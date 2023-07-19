Adıyaman'da 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutları yükseliyor Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman’da, kalıcı deprem konutları hızla yükselmeye devam ederken kentte toplam 64 bin 500 konut yapılacak.

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İHA

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin üzerinden 6 ay geçti...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerden biri de Adıyaman oldu.

Kentte binlerce ev kullanılamaz hale gelirken devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla yeni konutların temelleri atıldı.

Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının tamamlanarak biran önce hak sahibi olan depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

3 bin 34 dairelik proje

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan konutlar hızla yükseliyor.

Adıyaman Merkez Örenli Mevkiinde yapımı devam eden 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının 16 bloğunun kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kaba çalışmaları tamamlanan 16 adet blokta ince inşaat çalışmalarına geçildi.

Her biri zemin +4 veya zemin +3 kat olarak ayarlanan bloklarda bulunan daireler bürüt 105 metre kare olarak yapılıyor.

"Arkasından ince imalatlar devam etmekte"

Çalışmaların hızla devam ettiği Örenli Mevkiindeki kalıcı deprem konutlarıyla ilgili bilgi veren TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Yılmaz Ceylan şu şekilde konuştu:

Adıyaman Örenli Mahallesindeyiz. Burada afetzedeler için yaptığımız deprem konutları bölgesindeyiz. Bölgede 4 etapta toplam 159 bloğumuz var, bu bloklarda ise toplam 3 bin 34 dairemiz yapılıyor.



Şuana kadar 16 blokta betonarme imalatlarını tamamladık. Arkasından ince imalatlar devam etmekte. Depremzedelerimize teslim etmek için hızlı bir şekilde canla başla çalışıyoruz.

64 bin 500 konut yapılacak

İndere Bölgesi’nde ise 25 bin kalıcı konut yapılıyor.

Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutların yapımına devam ediliyor. Adıyaman’da toplam 64 bin 500 konut yapılacak.