Petrol
107
-5.03%
Euro
16.19
0.33%
Dolar
14.78
0.10%
Altın
929.83
-1.22%
Borsa
2086
1.54%
Bitcoin
577.615
0.17%
BTXN Coin
38.52
-2.10%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem

    Adıyaman Çelikhan'da saat 15.38'de, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.03.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 16:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.38'deki depremin yerin 7.06 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

    ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

    Kısa süreli paniğe sebep olan deprem Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

    VALİ ÇUHADAR: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.

    Adıyaman da 4.3 büyüklüğünde deprem #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Resmi Gazete 13 Mart 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 13 Mart 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Boğaz'da kayak keyfi
    Yaşam

    Boğaz'da kayak keyfi

    Görüş Bildir