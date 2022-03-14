Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Adıyaman Çelikhan'da saat 15.38'de, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.38'deki depremin yerin 7.06 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

Kısa süreli paniğe sebep olan deprem Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

VALİ ÇUHADAR: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.