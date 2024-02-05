Tarihler geçtiğimiz yıl şubat ayını gösterdiğinde tarihimizin en büyük felaketlerinden biri yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde birden büyük yıkıma neden oldu.
Dayanıksız binalar binlerce canımıza mezar olurken hayatta kalan vatandaşlarımız da evlerinden oldu.
İlk depremin yaşandığı saati gösteriyor...
Facianın izleri silinmeye çalışılırken bir şey var ki ona özellikle dokunulmuyor.
Depremlerin etkilediği Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesinin etrafındaki 4 saat, depremden sonra durduğu "04.17"yi gösteriyor.
Kahta ilçesindeki tarihi Karakuş Tümülüsü'nün simgesi olan kuşun yer aldığı saat kulesindeki saatler, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı 6 Şubat günü saat 04.17'de durdu.
Yeniden çalıştırılmamasına karar verildi
Adıyaman Belediyesi de Eylül 2023'te yaptığı kamuoyu araştırmaları sonucunda, şehrin simgesi saatlerin yeniden çalıştırılmamasına ve 04.17'de kalmasına karar verdi.
Saatler, 1 yıldır 11 ilde yıkıma neden olan depremin yaşandığı vakti gösteriyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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