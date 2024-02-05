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Adıyaman'da 45 yıl önce inşa edilen saat kulesi depremden beri ilerlemiyor

Adıyaman'da 45 yıl önce inşa edilen saat kulesi depremden beri ilerlemiyor Adıyaman'da 45 yıl önce inşa edilen saat kulesinde saniyeler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden beri ilerlemiyor. Kentin simgesi olan saat kulesinin etrafındaki 4 saat, depremden sonra durduğu "04.17"yi gösteriyor.