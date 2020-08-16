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    Adıyaman’da 64 adres karantinada

    Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 64 adres karantina altına alındı.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 20:14
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    Adıyaman’da 64 adres karantinada

    Adıyaman'da Covid-19 testi pozitif çıkan 68 kişiden dolayı 64 adresin, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verildi.

    KARANTİNA ALTINA ALINAN BÖLGELER

    Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Sıratut, Kayalık, Yenimahalle, Yunus Emre, Sümerevler ve Yeşilyurt Mahalleleriyle Alibey Köyü ve Yenigüven Köyünde bulunan 64 adreste 68 kişi karantina altına alındı.

    Adıyaman’da 64 adres karantinada #1

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