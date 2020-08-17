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    Adıyaman’da 78 adres karantinaya alındı

    Adıyaman Valiliği aynı gün yayımladığı 2 ayrı hıfzıssıhha kurulu kararında toplam 78 adresin karantinaya alındığını duyurdu.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 19:31
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    Adıyaman’da 78 adres karantinaya alındı

    Adıyaman Valiliği internet sitesinde yayımlanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun bir kararında Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 54 kişiden dolayı 50 adresin, başka bir kararında ise 33 kişinin pozitif test sonuçlarından dolayı 28 adresin karantina altına alındığı açıklandı.

    KARANTİNAYA ALINAN BÖLGELER

    Adıyaman merkez Yenimahalle, Mimar Sinan, Mehmet Akif, Malazgirt, Kayalık, Kapcami, İmamağa, Cumhuriyet, Barbaros Hayrettin, Bahçelievler, Bahçecik, Altınşehir, Fatih, Siteler, Sümerevler, Yeşilyurt mahalleleri ile merkeze bağlı Külafhöyük, Hasankendi, Büyükkavaklı, Durak köylerinde ki 78 adres karantinaya alındı.

    Adıyaman’da 78 adres karantinaya alındı #1

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