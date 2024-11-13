Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.
Asrın felaketinin izlerini silmek adına kentlerde güvenilir konutlar inşa ediliyor.
Depremin ardından devlet, bölgelerdeki yaraları sarmak için harekete geçti ve dayanıklı konutların yapımı başladı.
ADIYAMAN'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Adıyaman'ın farklı bölgelerinde kalıcı konutlar ve köy tipi evlerin inşaatına devam ediliyor.
Bu kapsamda Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere bölgesi olarak bilinen rezerv alanda da konutlar peş peşe yükseliyor.
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYE ALANI'
Toplam 16 bin 467 konut ile 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanların yer alacağı bölge, "Türkiye'nin en büyük şantiye alanı" olarak nitelendiriliyor.
Çalışmalar tamamlandığında bölge, yaklaşık 70 bin kişinin yaşam alanı haline gelecek.
YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR
İndere bölgesinde 16 bin 467 konutun inşaatı sürerken alanda 6 okul, sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri yer alacak.
KURA ÇEKİMLERİ YAPILIYOR
Günlük 9 bin civarından işçinin çalıştığı şantiyede konutların 6 bin 900’ünün kurasının çekildiği ifade edildi.
BAKAN KURUM BÖLGEDEN AYRILMIYOR
Geçtiğimiz haftalarda bölgeyi ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaların son sürat devam ettiğini açıklamıştı.
Son 3 ayda deprem bölgesindeki 11 ilde 60 bin yeni konutun daha inşasının başladığını açıklayan Bakan Kurum, şu ana kadar 101 bin 254 konutun teslim edildiğini söyledi.
Adıyaman’da ise şimdiye kadar 14 bin 605 yeni konut ve iş yerinin teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, kentte yılsonuna kadar 7 bin 300 konut ve iş yerinin teslim edileceğini kaydetti.
"KONUTLAR TESLİM EDİLENE KADAR BURADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Deprem bölgesinde verilen sözlerin kararlılıkla yerine getirileceğine vurgu yapan Bakan Kurum, şunları söyledi:
Hiçbir devletin güç yetiremeyeceği işleri başaran güçlü bir devletimiz var. Allah'ın izniyle ekonomik şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize 23 yıldır ne söz verdiysek o sözleri tutmanın bilinciyle deprem bölgesinde çalışıyoruz. Hiçbir zaman deprem bölgesine gelip selfie çektirenlerden, burada boş vaat verip ayrılanlardan olmadık. Hep geldik, vatandaşımızı dinledik. Esnafımızı dinledik. Milletimize bir söz verdik ve bu sözü tutmak için de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz tüm ekibimizle birlikte çalıştık. İlk gün de buradaydık. İnşallah bu konutlar, bu iş yerleri teslim edilene kadar da burada olmaya devam edeceğiz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış