AA

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Asrın felaketinin izlerini silmek adına kentlerde güvenilir konutlar inşa ediliyor.

Depremin ardından devlet, bölgelerdeki yaraları sarmak için harekete geçti ve dayanıklı konutların yapımı başladı.

ADIYAMAN'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Adıyaman'ın farklı bölgelerinde kalıcı konutlar ve köy tipi evlerin inşaatına devam ediliyor.

Bu kapsamda Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere bölgesi olarak bilinen rezerv alanda da konutlar peş peşe yükseliyor.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYE ALANI'

Toplam 16 bin 467 konut ile 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanların yer alacağı bölge, "Türkiye'nin en büyük şantiye alanı" olarak nitelendiriliyor.

Çalışmalar tamamlandığında bölge, yaklaşık 70 bin kişinin yaşam alanı haline gelecek.

YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR

İndere bölgesinde 16 bin 467 konutun inşaatı sürerken alanda 6 okul, sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri yer alacak.

KURA ÇEKİMLERİ YAPILIYOR

Günlük 9 bin civarından işçinin çalıştığı şantiyede konutların 6 bin 900’ünün kurasının çekildiği ifade edildi.

BAKAN KURUM BÖLGEDEN AYRILMIYOR

Geçtiğimiz haftalarda bölgeyi ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaların son sürat devam ettiğini açıklamıştı.

Son 3 ayda deprem bölgesindeki 11 ilde 60 bin yeni konutun daha inşasının başladığını açıklayan Bakan Kurum, şu ana kadar 101 bin 254 konutun teslim edildiğini söyledi.

Adıyaman’da ise şimdiye kadar 14 bin 605 yeni konut ve iş yerinin teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, kentte yılsonuna kadar 7 bin 300 konut ve iş yerinin teslim edileceğini kaydetti.

"KONUTLAR TESLİM EDİLENE KADAR BURADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesinde verilen sözlerin kararlılıkla yerine getirileceğine vurgu yapan Bakan Kurum, şunları söyledi: