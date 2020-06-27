Adıyaman'da alışverişe çıkan terörist yakalandı

Jandarma ekipleri, sivil kıyafet giyerek alışveriş için ilçe merkezine inen 'Mervan' kod adlı teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesine, sivil kıyafetler giyerek alışverişe gelen "Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Murat Akcan, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Durumundan şüphelenilen terörist güvenlik güçlerinin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmak istedi. Jandarma ekipleri teröristi kovalama sonrasında yakaladı.

20 Haziran tarihinde yakalanan teröristin sorgulamasında PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini gösterdi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

25-26 Haziran tarihlerinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagöl mevki, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde icra edilen operasyon ile örgütü mensuplarının kış üslenmesi yaptıkları 2 ayrı noktadaki sığınakta ve 9 ayrı noktada tespit edilen bidonlar içerisinde malzemeler bulundu.

Bidonlarda 1 adet örgüt simgeli bez parçası, 6 adet batarya, 2 adet güneş paneli, 2 adet kablo bağlı pil bloğu, 1 adet radyo, 5 adet not defteri, 12 adet örgütsel kitap, 8 adet el feneri, 400 metre kablo, 1 adet akü, 14 adet büyük boy pil, 61 adet küçük pil, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1.250 kilogram muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.