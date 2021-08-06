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- Adıyaman'da arazileri kundaklayan 2 kişi yakaladı
Adıyaman'da arazileri kundaklayan 2 kişi yakaladı
Yol kenarında bulunan arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 06.08.2021 - 05:56
Adıyaman’da, motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın merkez Sitilce mevkiinde bulunan arazileri kundaklayarak ilerlediği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından motosikletli her iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken şahısların anız yangınları ise söndürüldü.
Konuya ilgili soruşturma sürüyor.