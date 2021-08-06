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Adıyaman'da arazileri kundaklayan 2 kişi yakaladı

Adıyaman'da arazileri kundaklayan 2 kişi yakaladı

Yol kenarında bulunan arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.