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    Adıyaman'da bayramda mezarlık ziyaretleri yasaklandı

    Adıyaman’da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklara yapılan ziyaret koronavirüs nedeniyle yasaklandı.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 13:37
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    Adıyaman'da bayramda mezarlık ziyaretleri yasaklandı

    Kurban Bayramı süresince mezarlıklara vatandaşlar tarafından yapılacak olan ziyaretler Adıyaman Belediye Başkanlığınca yasaklandı.

    BU BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETLERİ YAPILMAYACAK

    Adıyaman Belediyesince yasaklanan mezarlık ziyaretinden dolayı mezarlık girişine afiş asıldı. Asılan afişte, “Korona Virüs sebebiyle mezarlıklara ziyaretler geçici olarak yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

    Adıyaman'da bayramda mezarlık ziyaretleri yasaklandı #1

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