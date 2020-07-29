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- Adıyaman'da bayramda mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Adıyaman'da bayramda mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Adıyaman’da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklara yapılan ziyaret koronavirüs nedeniyle yasaklandı.
- İHA
- 29.07.2020 - 13:37
Kurban Bayramı süresince mezarlıklara vatandaşlar tarafından yapılacak olan ziyaretler Adıyaman Belediye Başkanlığınca yasaklandı.
BU BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETLERİ YAPILMAYACAK
Adıyaman Belediyesince yasaklanan mezarlık ziyaretinden dolayı mezarlık girişine afiş asıldı. Asılan afişte, “Korona Virüs sebebiyle mezarlıklara ziyaretler geçici olarak yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.