Deprem bölgesini sel vurdu! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp Depremin vurduğu kentte sağanak yağmur olumsuzluklara yol açtı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sel nedeniyle can kaybı olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da şimdi de yağmur ile mücadele ediliyor.

Dün gece saatlerinde başlayan ve ilerleyen zamanlarda şiddetini artıran yağış, kenti olumsuz etkiledi.

Öyle ki, Şanlıurfa'da su baskınları yaşandı, araçlar ve insanlar adeta sele kapıldı.

Bölgede olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yoğun bir mücadele verilirken bir kötü haber de Adıyaman'dan geldi.

Tahliyeler başladı

Kentte sabah saatlerinde şiddetli şekilde etkili olan yağmur, ana erterlerde su birikintisine neden oldu.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını da engelleyen yağış, çadırlarda da olumsuzluklara yol açtı.

Ekipler, çadırların bir bölümündeki vatandaşları su baskını riski nedeniyle GSB yurtlarına tahliye etti.

1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp

Çalışmalar devam ederken Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kötü haberi duyurdu.

Vahli Hatipoğlu, Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

"Tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet"

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu.

Bölgede yapışların kuvvetli şekilde ve yer yer şiddetli olarak sürmesi bekleniyor.

"Ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir"

Konuya ilişkin bir açıklama da AFAD'dan geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: