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Haber Merkezi

Türkiye 2 yıl önce tam bu gün 'Asrın Felaketi' ile sarsıldı..

11 ilde etkili olan depremler sonrası birçok ilimizde yıkım yaşanırken depremlerde çok sayıda canımızı da kaybettik.

Deprem felaketinin ikinci yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Adıyaman’da "Bir Oluruz" temalı anma töreni düzenlendi.

Törene katılan isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ GÖNÜLLÜLERİ DE ANMA PROGRAMINDA

Anma töreninin merkezi depremlerde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyelerinin katıldığı törene, depremzede aileler ile deprem konutlarının şantiyelerinde çalışan işçiler, mimar, mühendis ve ustalar, depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılan Kızılay, JAK, UMKE, AFAD gibi sivil toplum örgütlerinin gönüllüleri de davet edildi.

DEVLET VE MİLLET KENETLENMESİNİ SEMBOL EDEN ANADOLU KARANFİLİ ÖN PLANDA

Törende devlet ve millet kenetlenmesini sembolize eden Anadolu karanfili görselleri ve rozetleri kullanıldı.

6 Şubat depremlerinde yitirilenler, umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı, yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu karanfili ile anılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’ya canlı bağlantıların da yapılacağı törende 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edilecek.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birer konuşma yapacak.

TÖRENİN TEMASI

Törenin teması "Bir Oluruz" başlığını taşırken, "Bir oluruz, yarınlara sapasağlam bir söz oluruz" anlayışıyla depremzedelere gelecek için umut veriliyor.

ANMA PROGRAMI CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başlayan anma programında duygusal anlar yaşanıyor.

Törene ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlandı.

DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Törenin devamın da ise deprem şehitleri için Kur'an- Kerim okundu.

Kur'an tilaveti ve duaların ardından ise ‘6 Şubat Ağıdı’ dinletildi.