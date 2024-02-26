Adıyaman'da 6 Şubat depreminde evin yıkıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı 11 ilin etkilendiği asrın felaketinden yeni görüntüler ortaya çıkarken, 4 katlı bir binanın yıkım anı ve vatandaşların paniğinin saniye saniye kaydedildiği görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Asrın felaketinde yıkılan evden yeni bir görüntü bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti.

11 ilin etkilendiği depremde yüzlerce ev de yerle bir oldu.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Depremin burduğu illerden biri de Adıyaman'dı.

Yaşanan deprem felaketinde 4 katlı bir bina yıkılırken, binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yıkım anı kameralara yansıdı

Binanın yıkılma anı ve insanların yaşadığı panik anlar vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı.

Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından binanın yıkıldığı yer ve çevresi yeniden görüntülendi.

Binanın yıkıldığı anı gören mahalle sakinleri, bazı binaların ilk depremde, bazılarının ise ikinci depremde yıkıldığını kaydetti.

"Buradaki binalar tek tek yıkıldı"

Mahalle sakini Ayşe Göçer, “Bu bina ikinci depremde gitti. Buradaki binalar tek tek yıkıldı. Bazısı birinci, bazısı ikinci depremde yıkıldı.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)